 Суд в Берлине вынес приговор по делу о похищении вьетнамского бизнесмена | Новости из Германии о Германии | DW | 25.07.2018

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Германия

Суд в Берлине вынес приговор по делу о похищении вьетнамского бизнесмена

Гражданин Вьетнама Лонг Н. Х. признан виновным в шпионаже в пользу иностранного государства и содействии в лишении свободы.

Бывший функционер Коммунистической партии Чинь Суан Тхань

Бывший функционер Коммунистической партии Чинь Суан Тхань

Высший земельный суд Берлина в среду, 25 июля, приговорил к трем годам и десяти месяцам тюрьмы 47-летнего гражданина Вьетнама Лонга Н. Х. за шпионаж в пользу иностранного государства и содействие в лишении свободы.

Ранее осужденный признал, что был соучастником операции вьетнамских спецслужб, в ходе которой в Берлине были похищены бизнесмен, бывший функционер Коммунистической партии Чинь Суан Тхань и сопровождавшая его спутница. Позднее они были переправлены во Вьетнам.

По версии следствия, Лонг Н. Х. взял на прокат в Праге автомобиль, в который в Берлине были силой усажены Чинь Суан Тхань и его подруга, а после завершения спецоперации вернул обратно в Чехию. Кроме того, он уничтожил вещественные доказательства, оставшиеся в результате похищения.

Лонг Н. Х. был задержан в Праге на следующий день после совершения преступления и позднее выдан Германии.

"Дело Тханя"

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Чинь Суан Тхань был руководителем строительного концерна PetroVietam Construction (PVC) - дочернего предприятия государственного энергетического гиганта PetroVietnam.

В 2016 году он бежал в Европу и попросил политического убежища в Германии. На родине Тханя обвиняли, в частности, в личном обогащении при реализации проекта в Ханое в 2009/10 годах.

По версии обвинения, Тхань продал доли этого проекта частному инвестору по значительно заниженной стоимости и в обмен получил взятку в размере около 500 тысяч евро. Чинь Суан Тханя также обвиняли в том, что из-за его преступных действий государство понесло многомиллионные убытки.

"Дело Тханя" серьезно осложняет отношения между Берлином и Ханоем с лета 2017 года. Немецкий адвокат Тханя считает, что тот стал жертвой преследования по политическим мотивам. Вьетнам утверждает, что Тхань добровольно вернулся на родину.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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