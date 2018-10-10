Суд во Франции отменил решение по делу немецкой TÜV Rheinland

Кассационный суд в Париже в среду, 10 октября, постановил провести новый процесс по делу о некачественных силиконовых имплантах грудей, сертифицированных Немецким обществом технического контроля и надзора (TÜV Rheinland) .

С 1997 по 2010 годы компания TÜV Rheinland сертифицировала грудные протезы французского производителя Poly Implant Prothese (PIP). Позже стало известно, что для изготовления силиконовых имплантов PIP использовал низкокачественный гель. После многочисленных жалоб пациенток на воспаления французские власти обязали PIP прекратить выпуск и распространение продукции.

Представители TÜV подчеркивали, что на основании данных, предоставленных производителем, распознать дефект было невозможно. Суд предыдущей инстанции оправдал TÜV и отклонил требование о компенсации в объеме почти 6 млн евро. Однако сейчас кассационный суд счел, что организация "обязана быть наблюдательной" и должна была тщательно изучить импланты и документацию производителя.

400 тысяч человек ждут компенсации

Решение "возвращает надежду тысячам" людей во всем мире, заявили представители объединения пострадавших от продукции PIP. Позиция суда открывает путь к компенсациям для 400 тысяч человек, заявил их адвокат Оливье Ометр. В глазах женщин, принявших решение установить импланты, "сертификат TÜV выступал лучшей гарантией качества", добавил он.

В 2013 году 74-летний владелец компании Poly Implant Prothese был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года. На суде он признал, что пациенткам были установлены грудные протезы из более дешевого силикона. Еще нескольким бывшим сотрудникам компании PIP назначены денежные штрафы.

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