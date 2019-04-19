Суд арестовал председателя Совета тейпов Ингушетии

Нальчикский городской суд в субботу, 20 апреля, отправил на два месяца в СИЗО задержанного накануне председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова. Об этом сообщил адвокат Джабраил Куриев, уточнив, что Ужахова подозревают в организации применения насилия в отношении силовиков во время несогласованного митинга 27 марта в Магасе.

Куриев отметил, что его подзащитный болеет диабетом, у него удалена щитовидная железа, а также есть инвалидность из-за сердечно-сосудистых заболеваний, однако суд отказался это учесть. Не удовлетворили адвоката и собранные следствием свидетельства преступления. "Ни одного конкретного действия не приведено в суде, все носит предположительный характер, основанный на домыслах и догадках", - заявил Куриев.

В пятницу утром Ужахова из его дома увезли в неизвестном направлении "неизвестные силовики".

Арестованы лидеры

В конце марта в Ингушетии возобновились протесты против соглашения о границе с соседней Чечней. Во время акции протеста 26-27 марта произошли стычки с полицией, после которых СК возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым беспорядкам. По этому делу задержано уже 12 человек.

14 апреля лидеры протестов, в том числе председатель Общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, а также Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов, были арестованы на 2 месяца. Все трое арестованных входят в состав члены Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ). Они были задержаны 3 апреля после обысков по месту проживания и получили 10 суток административного ареста за нарушение правил проведения митинга. После отбытия этого срока их задержали по более серьезным обвинениям.

Массовые протесты в Ингушетии

Массовые протесты в Ингушетии начались в сентябре 2018 года после того, как Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе Ингушетии с Чечней. В декабре 2018 года Конституционный суд России признал его законным. Между республиками должен быть проведен обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. По мнению митингующих, соглашение не является равноценным для обеих сторон.

Спор Чечни и Ингушетии о принадлежности Сунежского и Малгобекского районов тянется с 1990-х годов, из-за того что при разделении Чечено-Ингушской автономной республики граница между ними формально не была определена.

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