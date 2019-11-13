Судьба "Северного потока-2". Закон в ФРГ приняли, его последствия непонятны

Бундестаг включил Газовую директиву ЕС в законодательство ФРГ, но внес одно изменение. DW разбиралась, сделано ли оно в угоду "Газпрому" и облегчит ли оно завершение газопровода.
Политическая борьба вокруг газопровода "Северный поток-2", строительство которого завершает Nord Stream 2, стопроцентная дочка российской государственной компании "Газпром", не прекращается, и в настоящий момент она ведется в Германии в юридической плоскости.
13 ноября бундестаг одобрил включение (имплементацию) Газовой директивы Европейского Союза в немецкое законодательство, но изменил текст соответствующего закона, что вызвало противоречивые оценки. Суть споров: отвечает ли утвержденный документ духу и букве европейского варианта - или он принят в редакции, выгодной "Газпрому" и облегчающей завершение строительства газопровода?
Газовая директива ЕС: что в ней изменили?
Крайне коротко предыстория вопроса. Согласно действующему в Евросоюзе с 2009 года законодательству (Третий энергопакет), газопроводы на территории ЕС должны принадлежать не тем, кто добывает и продает газ, а независимым компаниям (анбандлинг или разъединение активов). К тому же они должны быть доступными любым поставщикам. Это сделано для либерализации газового рынка и предотвращения монополизма.
Нынешней весной после бурных дебатов и сложного поиска компромисса на уровне ЕС это правило было распространено на морские газопроводы, идущие из третьих стран на территорию Евросоюза. Изменения в Газовую директиву (часть Третьего энергопакета) вступили в силу 23 мая 2019 года. На тот момент строился только один газопровод, подпадающий под новое правило: "Северный поток-2". Так что фактически директива менялась именно из-за этого проекта, а также на будущее.
Все страны ЕС должны перенести новое правило в свое национальное законодательство. Но в данном случае интерес представляет только Германия, ведь именно на ее территорию придет прокладываемый из России по дну Балтийского моря "Северный поток-2". И тут начинается интрига.
Бундестаг: какую поправку он внес в закон
Правительство ФРГ, сформированное коалицией консерваторов из блока ХДС/ХСС и социал-демократов из СДПГ, внесло европейский закон на утверждение в бундестаг. Однако парламентские фракции этих же партий несколько изменили тест законопроекта и 13 ноября при поддержке либералов из СвДП проголосовали именно за вариант с поправкой.
Встает ключевой вопрос: изменились ли в результате этой поправки условия использования "Северного потока-2"? Министерство экономики и энергетики ФРГ (BMWI) утверждает, что нет. В опубликованном 14 ноября на сайте министерства заявлении указывается, что правительство предложило имплементировать закон "один к одному". Предложенное фракциями коалиции изменение "ничего не меняет", подчеркивает BMWI, "речь идет всего лишь об одной редакционной правке".
А именно: в исходном варианте перечислялись четыре условия, которые позволяют регулятору освобождать оператора газопровода от выполнения требований Газовой директивы ЕС, и одно из них - "трубопровод завершен до 23 мая 2019 года". Утвержденный бундестагом вариант содержит только три условия, и все они в той или иной мере применимы к "Северному потоку-2". А "23 мая 2019 года" упоминается теперь в тексте, предваряющем перечисление условий. Никаких новых пассажей про момент завершения инвестиций в проект, как ошибочно писали некоторые СМИ, в законе нет, хотя защита и амортизация инвестиций там упоминается.
Министрэкономики ФРГ ждет анбандлинга на 12-мильном участке
Мнения о том, в какой мере эта юридическая тонкость меняет суть дела, существенно разошлись. BMWI, как видим, считает изменение абсолютно несущественным. В заявлении на сайте цитируется министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), который говорит о том, что правила газового рынка ЕС, в том числе разъединение активов, распространяется теперь на газопроводы, проходящие через территориальные воды стран-членов ЕС (это 12 морских миль или примерно 22 километра).
Из этого следует, что "Газпрому", как это и предполагает новый вариант Газовой директивы ЕС, придется продать или по меньшей мере переоформить на другое юридическое лицо как минимум последний, 12-мильный подводный участок "Северного потока-2" перед его выходом на берег ФРГ.
"Газпром" уже имеет опыт выполнения требований анбандлинга, так что наверняка сможет решить эту задачу без существенного ущерба своим интересам, но на это уйдет время. В результате может еще больше задержаться сдача в эксплуатацию газопровода, который и так уже выбился из графика (изначально его собирались ввести в строй к концу 2019 года).
Партия "зеленых" критикует: размытая формулировка ради "Газпрома"
Совершенно иначе, чем BMWI, последствия внесенной в закон поправки оценивает оппозиционная партия "Союз-90"/"зеленые". Ее эксперт по энергетике Юлия Ферлинден (Julia Verlinden) обвинила во время дебатов в бундестаге 13 ноября правящую коалицию в том, что в угоду "Газпрому" она "размывает формулировку о 23 мая как дедлайна для завершения газопровода", и это станет поводом предоставить "Северному потоку-2" исключение из правил ЕС.
В своей речи представительница "зеленых" сделала упор на экологической стороне дела: вместо того, чтобы поддерживать очередной проект, связанный с ископаемыми и вредными для климата энергоносителями, правительству следовало бы, по ее мнению, больше внимания уделять возобновляемой энергетике и энергоэффективности.
В то же время заместитель председателя парламентской фракции "зеленых" Оливер Кришер (Oliver Krischer) указал на внешнеполитический аспект темы: продолжение газового транзита через Украину по-прежнему не урегулировано. Изменив закон об имплементации Газовой директивы ЕС, "партии правящей коалиции нарушили в пользу российского государственного концерна обещание, данное нашим ближайшим партнерам по Европейскому Союзу", говорится в заявлении "зеленых".
Бундесрат еще должен утвердить принятый закон
Так кто же прав в оценке принятого в ФРГ закона: министерство экономики или Партия "зеленых"? Это станет понятно лишь после того, как немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - на основании принятого теперь закона вынесет свое решение по "Северному потоку-2" и либо потребует от "Газпрома" отказаться от части газопровода, либо предоставит ему исключение из правил ЕС. Такое исключение, в свою очередь, предстоит еще утвердить Евросоюзу, а его согласие вовсе не гарантировано.
К тому же принятый теперь бундестагом закон еще должен утвердить (скорее всего - 29 ноября) бундесрат, представительство федеральных земель ФРГ, так что у "зеленых" еще есть теоретическая возможность заблокировать его окончательное принятие.
К тому же следует учитывать, что оператор "Северного потока-2", компания Nord Stream 2, летом подала в Суд Европейского союза в Люксембурге иск об отмене поправок к Газовой директиве ЕС. Если он будет удовлетворен, вся история примет совершенно новый оборот. На захочет ли "Газпром" дожидаться исхода дела? Особенно, если рассмотрение затянется, а газопровод уже будет готов.
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