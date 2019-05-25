 Суды в ФРГ запретили предвыборные плакаты правых партий | Новости из Германии о Германии | DW | 25.05.2019

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Германия

Суды в ФРГ запретили предвыборные плакаты правых партий

Немецкие правопопулисты и правоэкстремисты накануне выборов в Европарламент пытаются опротестовать в судах запреты на размещение спорных предвыборных плакатов.

Предвыборный плакат НДПГ с надписью  Остановите вторжение: миграция убивает

Предвыборный плакат НДПГ с надписью  "Остановите вторжение: миграция убивает"

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ в последний день перед выборами в Европарламентотклонил ходатайства правоэкстремистских партий "Третий путь" и Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) о срочном рассмотрении запрета на размещение предвыборных плакатов. Как сообщил представитель суда в субботу, 25 мая, НДПГ пыталась добиться временного судебного решения, которое позволило бы вновь установить демонтированные агитационные баннеры в саксонском городе Циттау. Партия "Третий путь" надеялась, что суд разрешит вернуть на место рекламные плакаты в Хемнице.

Предвыборные баннеры НДПГ в Циттау с надписью "Остановите вторжение: миграция убивает" были демонтированы властями города, которые сочли, что подобная агитация может быть квалифицирована как разжигание межнациональной розни и угрожает общественному порядку. К этому же выводу пришли административный суд в Дрездене и высший административный суд в саксонском Бауцене, после чего НДПГ обратилась в высшую судебную инстанцию Германии.

Негативное решение в отношении ходатайства НДПГ суда в Карлсруэ обосновали тем, что процедура срочного рассмотрения не позволяет изучить вопрос о конституционности надписей на плакатах. Кроме того, незначительное количество снятых агитационных баннеров не приведет к негативным последствиям для НДПГ. Требование партии "Третий путь" вернуть на место предвыборные плакаты с надписью "Мульти-культи убивает", ранее снятые властями города, Федеральный конституционный суд отклонил по формальным признакам. Судья заявил, что поданное ходатайство составлено неправильно. 

АдГ требует в суде вернуть на место предвыборный плакат в Лейпциге

Между тем окружное отделение правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Лейпциге обжалует в суде запрет на размещение предвыборного плаката с фотографией "понедельничной демонстрации" в столице Саксонии незадолго до падения Берлинской стены. Для этого партия прибегла к услугам юридической компании,  сообщил в субботу, 25 мая, председатель окружной организации АдГ Зигберт Дрёзе, член парламентской фракции партии (Siegbert  Droese).

Контекст

В сентябре 2018 года рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг 18 процентов: правопопулисты обогнали социал-демократов и уступают только блоку ХДС/ХСС. В чем причина такого успеха? (22.09.2018)

В 2017 году немецкие правые экстремисты провели 107 уличных акций при участии 11 тысяч человек. Годом ранее было 312 маршей и 60 тысяч участников. Уменьшилось и число митингов движения Pegida. (24.02.2018)

Как и когда в Германии зародилась традиция "понедельничных демонстраций"? Впервые такая акция протеста состоялась 25 лет назад, 4 сентября 1989 года - в понедельник. (04.09.2014)

Накануне земельный суд в Лейпциге вынес временное постановление, согласно которому АдГ не может использовать с целью предвыборной агитации снимок покойного лейпцигского фотографа Фридриха Гальбека (Friedrich Gahlbeck), сделанный им 16 октября 1989 года. Суд обязал АдГ демонтировать все плакаты с фотографией Гальбека, в противном случае партии грозит штраф до 250 тыс. евро.

Запретить АдГ использовать работу ее покойного мужа потребовала вдова Гальбека. "Суд принял сторону истицы, постановив, что использование фотографии является незаконным", - сообщил представитель адвокатского бюро Spirit Legal LLP, представляющее женщину на суде.

Требование о запрете, среди прочего, основывалось на том факте, что на плакатах АдГ с изображением снимка не упоминается имя фотографа. Кроме того, суд не исключил, что использование фотографии в данном контексте может нанести ущерб интересам правообладателя. Вдова Гальбека также заявила, что ее покойный муж не согласился бы предоставить одну из своих работ в распоряжение АдГ.

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