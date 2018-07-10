 Судну со 130 беженцами разрешили войти в порт на Сицилии | Новости из Германии о Европе | DW | 28.07.2019

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Европа

Судну со 130 беженцами разрешили войти в порт на Сицилии

Корабль итальянской береговой охраны Gregoretti спас в Средиземном море более 130 мигрантов. Некоторые из них были эвакуированы на берег Италии по состоянию здоровья.

Береговая охрана Италии (фото из архива)

Береговая охрана Италии (фото из архива)

В ночь на воскресенье, 28 июля, в порт города Аугуста на итальянской Сицилии вошел корабль с более чем 130 беженцами на борту, спасенными в Средиземном море. Судну итальянской береговой охраны Gregoretti разрешили причалить, но высадка мигрантов на берег будет разрешена только после того, как страны Евросоюза договорятся об их распределении, сообщили власти Италии. "Миграционный вопрос касается всего континента", отметили в министерстве транспорта.

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Поздним вечером 25 июля экипаж судна Gregoretti в Средиземном море принял на борт мигрантов, которые потерпели бедствие после того, как отчалили от берегов Ливии на двух старых надувных лодках. Позднее стало известно, что несколько беженцев в связи с состоянием здоровья были эвакуированы с корабля и доставлены в Италию, в том числе беременная женщина, ее двое детей и муж.

Италия уже неоднократно запрещала высадку на берег спасенным в Средиземном море мигрантам, а также вход в итальянские гавани судам благотворительных организаций с беженцами на борту. В прошлом году власти в течении недели не позволяли причалить кораблю итальянской береговой охраны Ducatti с 177 мигрантами на борту. Глава МВД страны, один из лидеров правой партии "Лига" Маттео Сальвини известен своей жесткой антимиграционной политикой.

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