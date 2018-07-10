Судну со 130 беженцами разрешили войти в порт на Сицилии

В ночь на воскресенье, 28 июля, в порт города Аугуста на итальянской Сицилии вошел корабль с более чем 130 беженцами на борту, спасенными в Средиземном море. Судну итальянской береговой охраны Gregoretti разрешили причалить, но высадка мигрантов на берег будет разрешена только после того, как страны Евросоюза договорятся об их распределении, сообщили власти Италии. "Миграционный вопрос касается всего континента", отметили в министерстве транспорта.

Поздним вечером 25 июля экипаж судна Gregoretti в Средиземном море принял на борт мигрантов, которые потерпели бедствие после того, как отчалили от берегов Ливии на двух старых надувных лодках. Позднее стало известно, что несколько беженцев в связи с состоянием здоровья были эвакуированы с корабля и доставлены в Италию, в том числе беременная женщина, ее двое детей и муж.

Италия уже неоднократно запрещала высадку на берег спасенным в Средиземном море мигрантам, а также вход в итальянские гавани судам благотворительных организаций с беженцами на борту. В прошлом году власти в течении недели не позволяли причалить кораблю итальянской береговой охраны Ducatti с 177 мигрантами на борту. Глава МВД страны, один из лидеров правой партии "Лига" Маттео Сальвини известен своей жесткой антимиграционной политикой.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

