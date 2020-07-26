Судно-трубоукладчик для "Северного потока - 2" пропало из отчета "Газпрома"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", задействованное для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", могло сменить собственника. Об этом агентство РБК сообщает в среду, 29 июля, со ссылкой на квартальную отчетность российской энергетической компании "Газпром". Это судно было приобретено "Газпромом" в 2015 году, и по крайней мере до февраля 2020 года эксплуатирующей организацией называлась компания "Газпром флот". В июне стало известно, что судовладельцем выступает "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ). По состоянию на 31 марта СТИФ входил в список аффилированных лиц "Газпрома". В списке по состоянию на 30 июня фонд не указан. СТИФ до сих пор является действующим юридическим лицом и не менял название, следует из выписки единого государственного реестра юридических лиц. Однако в марте фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

"Газпром" мог воспользоваться правом не раскрывать часть данных из-за санкционных рисков, допускает РБК. Это право было закреплено постановлением правительства России в апреле 2019 года.

Работы по прокладке газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. США выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Укладку труб не могут возобновить из-за трески

После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. "Академик Черский" прибыл из Находки в германский порт Мукран еще в мае, но датские власти в настоящее время запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

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