 Судмедэкспертиза дает основания полагать, что Лесина убили | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.03.2019

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Россия

Судмедэкспертиза дает основания полагать, что Лесина убили

Причина смерти в Вашингтоне бывшего министра печати РФ Михаила Лесина, объявленная официально, не соответствует травмам, зафиксированным судмедэкспертизой. DW ознакомилась с отчетом экспертов.

Михаил Лесин

Михаил Лесин, архивное фото 2013 года

Выводы судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о том, что смерть бывшего министра печати РФ Михаила Лесина вполне могла носить насильственный характер. Это следует из отчета Офиса главного судебного медика Вашингтона, который DW получила по запросу у властей города в среду, 20 марта.

Бывший руководитель "Газпром-медиа" и инициатор создания телеканала Russia Today Лесин был найден мертвым в одной из вашингтонских гостиниц 5 ноября 2015 года. В качестве причины смерти в тексте указаны тяжелая травма головы, а также травмы шеи, тела, нижних и верхних конечностей - на фоне сильной алкогольной интоксикации.

Только на голове и шее судмедэксперты насчитали 14 ранений различной степени тяжести. Общее число зафиксированных травм на теле Лесина составляет несколько десятков. Вместе с тем, официальный вывод о роде смерти - термин из судебной медицины, обозначающий характер смерти - обозначен как "случайный".

Характер травм "типичен" для "повешения или удушения"

Отель Dupont Circle в Вашингтоне, где перед смертью остановился Михаил Лесин

Отель Dupont Circle в Вашингтоне, где перед смертью остановился Михаил Лесин

Официальный вывод о ненасильственном характере смерти противоречит таким зафиксированным в отчете фактам, как, например, перелом подъязычной кости и шеи у погибшего. Согласно тексту отчета вашингтонского учреждения, неназванный представитель судмедэкспертизы объяснил в прокуратуре, что такие "переломы обычно происходят в результате повешения или удушения". Впрочем, судмедэксперт не исключил и других причин - падения или перелома кости в результате посмертного вскрытия. Однако в отчете о вскрытии таких фактов не зафиксировано.

В документе нет сведений о том, что происходило в номере Лесина между восемью часами вечера 4 ноября, когда его в последний раз видел живым сотрудник отеля, и 11.32 утра 5 ноября, когда его обнаружили уже мертвым.

DW обратилась к немецким судмедэкспертам с просьбой о независимой оценке данных отчета об обстоятельствах смерти Михаила Лесина.

Контекст

Обстоятельства смерти в Вашингтоне бывшего министра печати и экс-главы "Газпром-Медиа" Михаила Лесина до сих пор не ясны - следствие продолжается. DW собрала известные на сегодня факты. (14.03.2016)

ФБР назвала смерть Лесина "ненасильственной"

После смерти Лесина высказывалось много неофициальных версий о том, что стало причиной его смерти. В январе 2018 года ФБР опубликовало отчет, в котором утверждалось, что смерть Михаила Лесина не была насильственной. Непосредственной причиной гибели стала "тупая травма головы", говорилось в документах. "Нет никаких доказательств версии, согласно которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц", - было указано в отчете ФБР.

В марте 2018 года издание Buzzfeed со ссылкой на данные нескольких, не связанных друг с другом источников написало, что Лесин был избит до смерти сотрудниками российских спецслужб, нанятыми "олигархом, близким к президенту России". 16 марта 2019 года "Радио Свобода" сообщило о том, что по решению суда получило 149-страничный текст документа с информацией о смерти Лесина.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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