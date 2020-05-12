 Судимым по ″дадинской статье″ хотят запретить избираться | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2020

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Россия

Судимым по "дадинской статье" хотят запретить избираться

Принятые Госдумой во втором чтении поправки к законопроекту о совершенствовании законодательства о выборах вводят запрет на участие в выборах для лиц с судимостью по статьям средней тяжести, в том числе "дадинской".

Программист Константин Котов в Тверском суде Москвы

Программист Константин Котов - один из осужденных в России по "дадинской статье".

Госдума РФ во вторник, 12 мая, поддержала во втором чтении законопроект, направленный на совершенстование избирательного законодательства, поправки к которому запрещают баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, ранее осужденным за преступления средней тяжести. К таким преступлениям относится и так называемая "дадинская статья" - о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Запрет на участие в выборах для судимых "дадинской" статье появился лишь во втором чтении

Как сообщает информагентство "Интерфакс", при внесении и рассмотрении в первом чтении этот законопроект предполагал технические по сути поправки, в частности, возможность подавать заявление о голосовании через Госуслуги.

Однако во втором чтении в документе появилась внесенная депутатом от фракции "Единая Россия" Дмитрием Вяткиным поправка, вводящая запрет на участие в выборах на любые должности для лиц, имеющих на день голосования неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений средней тяжести, до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

В настоящее время такой запрет действует только по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса (УК) РФ, ограничения действуют на 10 и на 15 лет со дня снятия или погашения судимости.

Судимым по каким статьям запретят избираться

Кроме "дадинской", в список из 50 статей, непогашенная судимость по которым будет означать запрет на участие в выборах в качестве кандидата, попали преступления против избирательной системы, различные виды мошенничества со стороны предпринимателей (ст. 159), уничтожение либо повреждение воинских захоронений.

В списке также оказалась часть 2 статьи 112 УК, предусматривающая наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.

Мнение депутатов Госдумы о поправках

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ), комментируя поправки, заявил, что считает неоправданным включение статей о наказании за нарушения на митингах в число тех, что влекут за собой запрет на участие в выборах."Сегодня ужесточается порядок проведения митингов, и теперь даже вздохнуть не дадут, а народ "бурлит", не имея при этом возможности высказаться", - сказал депутат.

В то же время заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин назвал инициативу "спорной" и "не совсем демократичной", признав, однако, что она имеет право на существование. По словам Шеина, при рассмотрении законопроекта в третьем чтении фракция "Справедливой России" будет голосовать против него.

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  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

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  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

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    К акции присоединились десятки городов

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    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


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