 Судам со спасенными беженцами позволят войти в порт Мальты | Новости из Германии о Европе | DW | 09.01.2019

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Европа

Судам со спасенными беженцами позволят войти в порт Мальты

Премьер-министр Мальты заявил, что спасенных мигрантов переправят в другие страны ЕС. Ранее ни Италия, ни Мальта не соглашались принять суда с беженцами.

Беженцы на корабле Sea Watch, 1 января 2019 г.

Беженцы на корабле Sea Watch, 1 января 2019 г.

Правительство Мальты разрешило пришвартоваться судам с 49 мигрантами, спасенными в Средиземном море. Как заявил в среду, 9 января, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, ведомства его страны примут мигрантов, после чего распределят их по 8 странам Европейского Союза. Беженцев направят в ФРГ, Францию, Португалию, Ирландию, Румынию, Нидерланды, Италию и Люксембург. Кроме того, из 249 мигрантов, которых мальтийские службы спасли в конце декабря, 131 тоже будет переселен в другие страны ЕС, а 44, граждане Бангладеш, будут высланы на родину, добавил Мускат.

Контекст

Вопреки мрачным прогнозам, процесс трудоустройства беженцев в ФРГ идет быстрее, чем ожидали. В Германии учатся или работают уже около 400 тысяч беженцев. (29.12.2018)

49 спасенных в Средиземном море мигрантов находятся на борту кораблей двух НПО в ожидании выхода на берег, где они могут оказаться в безопасности, напомнил понтифик. (06.01.2019)

Суда немецких благотворительных организаций Sea Watch и Sea Eye спасли в Средиземном море 22 декабря 2018 года 32 человек, а неделю спустя - еще 17. Многие из них, в том числе женщины и дети, находились на пути в Европу уже продолжительное время и до переправы по морю содержались в лагерях в Ливии.

Ни Италия, ни Мальта ранее не соглашались принять мигрантов, находящихся на судах волонтеров недалеко от мальтийских берегов. 5 января представитель министерства внутренних дел ФРГ в Берлине заявил, что правительство Германии готово принять мигрантов в рамках "комплексного европейского решения о перераспределении".

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