Студенты на переписи населения Беларуси: волонтеры поневоле?

Белорусские студенты сугубо добровольно участвуют в переписи населения страны, уверяют в вузах. Так ли это, и как сами студенты относятся к такому волонтерству вместо учебы - у DW.
С 4 по 30 октября проходит третья в истории суверенной Беларуси перепись населения, и впервые в ней можно поучаствовать в интернете. Тем, кто не готов самостоятельно заполнить анкету на сайтах https://перепись.бел. или https://census.by, помогают переписчики, которые прошли тренинг и оснащены планшетами с установленными на них специальными приложениями.
Пока они дежурят на стационарных участках, а с 20 октября начнут обход квартир. Большинство переписчиков - студенты, которых на месяц освобождают с занятий. Что думают по поводу такого волонтерства взамен учебы сами студенты, а также представителями вузов и Белстата, выясняла DW.
Белстат: студенты добровольно участвуют в переписи населения
На этот раз в переписи в общей сложности участвуют 12511 переписчиков, сколько из них студентов - подсчитаем позже, непосредственно с вузами мы не работаем, за подбор волонтеров отвечают исполкомы, сообщила DW пресс-секретарь Белстата Татьяна Лапковская. Инструкций по поводу того, как отбирать, стимулировать и поощрять переписчиков, Белстат, по ее словам, не давал, вузы это решают сами.
Мы использовали опыт Польши, где переписчиками были студенты, работа которых будет связана с общением с людьми, рассказывает Лапковская. Все переписчики, продолжает она, работают по договору с Белстатом, студенты - на условиях волонтерства, за остальными сохраняется зарплата по месту основной работы. Между тем из десятка студентов, согласившихся ответить на вопросы DW, только двое подтвердили, что они - волонтеры.
Один из них - Владимир, студент 2 курса механико-технологического факультета Белорусского национального технического университета (БНТУ). DW встретилась с ним на участке в минской школе N 137. На заполнение анкеты уходит несколько минут, ее содержание на планшете не сохраняется, ответы Владимир сразу отправляет на сервер Белстата.
"Добровольно и с интересом" согласилась работать и Виктория, студентка 3 курса факультета радиофизики и компьютерных технологий Белгосуниверситета (БГУ). По ее словам, в деканате объявили, что нужно 50 волонтеров, но можно было отказаться - с пониманием отнеслись к тем, кто параллельно с учебой работает и не хочет терять деньги. "Как бонус на следующий год дадут общежитие, но я согласилась, потому что люблю участвовать в разных мероприятиях", - пояснила Виктория.
"Рекрутировали в переписчики принудительно"
Предложение работать переписчиком - из разряда "сложно отказаться": теоретически можно, но начальство не одобряет, продолжает сокурсник Виктории. Воодушевляли, по его выражению, обещанием поощрить при распределении, помочь сдать сессию, но "нагонять придется в поте лица по вечерам, риск завалить экзамены есть".
"В нашем вузе переписчиков рекрутировали принудительно и безвозмездно со 2 и 3 курсов факультета принттехнологий, в том числе платников. Занятий на этих курсах вообще не будет. К переписи нас готовили в течение трех дней вместо учебных занятий и лекций", - делится студент Белорусского государственного технологического университета (БГТУ), назвавшийся Иваном. По его словам, одни переписчики будут ходить по квартирам, другие - по предприятиям, третьи - работать на стационарных участках и потом еще до 5 ноября на подведении итогов.
Переписчики будут ходить по квартирам, предприятиям, работать на стационарных участках и на подведении итогов
Попытки заявить, что в добровольцы мы не записывались, завершались вызовом в деканат и вынужденным согласием, признается Иван. Принуждение, по его оценке, все восприняли негативно, особенно платники, возмущенные родители писали проректору, студентам-переписчикам пообещали продлить семестр на неделю и "уладить вопросы на сессии".
О возможности подзаработать на переписи я узнал от однокашника, говорит второкурсник факультета экономики и менеджмента Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ), представившийся Александром: "Пообещали 100 рублей (50 долларов в пересчете. - Ред.), записалось 30 желающих, но когда выяснилось, что возможности учиться не будет, 26 человек отказались, что очень расстроило декана. Он сказал: "Кровь из носа - нужно по два человека от группы". Принцип выбора переписчиков в вузах не объясняют, Александр по этому поводу иронизирует: "Генератор случайных чисел".
Чего боятся студенты в случае их отказа от участия в переписи?
Студенты, отказавшиеся от участия в переписи населения, опасаются негативной реакции со стороны администрации вузов, а также громко не возмущаются из-за гласных и негласных запретов общаться с прессой, говорит Иван. "Жаль, что идея волонтерства дискредитируется", - добавляет он.
Как и во время недавних Европейских игр, к переписи студентов привлекают кнутом, а не пряником, констатирует преподаватель одного из минских вузов, попросивший не называть его имени. "Когда студентам твердят - если не будешь участвовать, то не получишь ни места в общежитии, ни повышенной стипендии, а юношей могут исключить с военной кафедры (тогда после вуза светит армия), о волонтерстве речь не идет. Главный инструмент - страх наказания за неучастие", - отметил собеседник DW.
Руководство вузов отрицает принуждение к волонтерству
Представители всех вузов, студенты которых пообщались с DW, заверили, что переписчики работают без ущерба для учебы, сугубо добровольно, некоторым это зачтут как производственную практику, а учебный процесс организуют "в индивидуальном порядке". От БГУ работают исключительно волонтеры, подчеркнула начальник пресс-службы Елена Марцулевич. Данных о том, сколько их, у нее нет, поощрят ли студентов - "пока неясно".
От БГТУ переписчиков около 250, сообщил руководитель пресс-службы вуза Андрей Доброхотов. Работу переписчика он считает гражданским долгом, событием, о котором студенты с удовольствием расскажут своим детям: "Никому руки не выкручиваем, бонус всем - проездной".
От БГЭУ работает 251 волонтер, это студенты, обучающиеся по специальности "статистика", делают они это точно с удовольствием, уверен проректор по воспитательной работе Сергей Скриба. Указаний, сколько переписчиков рекрутировать, по его словам, вуз не получал. БГЭУ оказался и единственным из всех вузов (из тех, куда DW обратилась за комментариями), где намерены материально поощрить студентов-переписчиков.
"Заплатим ли 50, 100 или 200 рублей, решим по итогам переписи вместе с представителями Белстата, которые оценят работу студентов. Есть фонд для поощрения студентов за участие в важных для страны мероприятиях", - подвел итог проректор.
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