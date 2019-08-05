 Студенты МФТИ провели пикеты в поддержку арестованного выпускника | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2019

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Россия

Студенты МФТИ провели пикеты в поддержку арестованного выпускника

Выпускник МФТИ Айдар Губайдулин арестован по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время протестных акций в Москве. Студенты этого вуза вышли на пикет, чтобы его поддержать.

На акции протеста в Москве 27 июля

На акции протеста в Москве 27 июля

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) проводят в воскресенье, 1 сентября, серию одиночных пикетов на площади перед корпусом электроники своего вуза. Этой акцией они выражают поддержку выпускнику МФТИ Айдару Губайдулину, который является фигурантом уголовного дела о "массовых беспорядках" на митинге 27 июля в Москве, сообщает онлайн-издание "Медиазона".

Несколько человек по очереди стоят в студенческом городке с плакатом. На нем написано: "Закончив физтех, он обладает необходимыми криминальными навыками", - следователь о том, почему политзаключенный Айдар Губайдулин должен сидеть в СИЗО".

Накануне, 31 августа, Следственный комитет РФ предъявил Губайдулину окончательное обвинение. Изначально он проходил по делу как участник "массовых беспорядков", затем его обвинили в покушении на насилие в отношении представителя власти, однако обвинение по статье о массовых беспорядках с него формально не сняли.

Контекст

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25-летнего инженера Айдара Губайдулина задержали 9 августа и заключили под стражу до 9 октября. Суд отказался отправить его под домашний арест. Судья заявила, что у следствия есть фотоматериалы, согласно которым, предположительно, он замахивается предметом, похожим на пластиковую бутылку, над головой сотрудника Росгвардии.

По словам адвоката, Губайдулин был задержан около 2 часов ночи и доставлен на допрос в Следственный комитет. Свою вину Губайдулин не признает.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

На акциях протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму 27 июля и 3 августа были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По уголовному делу о "массовых беспорядках", возбужденному после акции 27 июля, обвиняемыми проходят 14 человек.

31 августа в центре Москвы прошло шествие против политических репрессий. Несмотря на то, что оно не было санкционировано властями, задержанных не было.

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