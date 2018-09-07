 Студенты в Германии выбирают... (фото) | Учеба | DW | 06.09.2018

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Учеба

Студенты в Германии выбирают... (фото)

Надежда на высокую зарплату, в числе кумиров - Илон Маск, в планах на жизнь - семья. Что действительно важно немецким студентам?

  • Семья - главное для немецких студентов

    О чем думают немецкие студенты

    Семья - главное для студентов

    Международная консалтинговая компания Ernst & Young провела опрос в 27 университетских городах Германии, чтобы выяснить, что важно немецким студентам. Первая тема - работа и личная жизнь: для 77 процентов девушек и 62 процентов парней главное в жизни - это семья.

  • Работа в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Карьера - не приоритет

    Карьера по важности стоит лишь на четвертом месте - после друзей и досуга. А материальное благосостояние и социальная активность для немецких студентов практически не важны.

  • Илон Маск

    О чем думают немецкие студенты

    Студенты хотят равняться на Илона Маска

    В пятерке кумиров немецких студентов: Илон Маск, Билл Гейтс, Стив Джобс, Нельсон Мандела и Барак Обама. На шестом месте - канцлер ФРГ Ангела Меркель. В своем окружении примером для подражания студенты считают маму и папу.

  • Медицина в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Надежда на высокую зарплату

    Студенты-гуманитарии руководствовались личными интересами при поступлении в университет. А у будущих медиков, инженеров, экономистов и юристов основная причина выбора специальности - высокая зарплата. При этом 69 процентов студентов-медиков уверены, что после выпуска найдут работу, которая будет соответствовать их ожиданиям.

  • Начальная зарплата в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Первая зарплата

    После окончания университета студенты в среднем рассчитывают на годовую зарплату в 37900 евро до вычета налогов. Больше всех намерены получать юристы - около 45 тысяч в год. В конце рейтинга - литературоведы: они надеятся на 33 тысячи.

  • Поиск работы в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Опыт и связи решают

    По мнению немецких студентов, построить успешную карьеру им помогут контакты и пройденные стажировки. Интересное резюме и хорошие оценки в дипломе тоже могут повлиять на решение работодателя. Но будущие специалисты не собираются долго задерживаться в одной фирме: большинство намерены поменять рабочее место уже через четыре года.

  • Служебное авто

    О чем думают немецкие студенты

    Надежность работодателя - главное

    Служебный автомобиль и возможность трудиться из дома - это хорошо, но не так уж важно при выборе работодателя. Студенты немецких университетов считают, что прежде всего нужно обращать внимание на надежность, хорошую зарплату и дружный коллектив.

  • Защита климата в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Стабильность евро студенту не важна

    Немецких студентов волнуют войны и международные конфликты, права человека и защита климата. Именно эти темы опрошенные назвали значимыми для себя. Реже всего молодые люди задумываются о стабильности евро и экономических кризисах.

  • Студент в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    У студентов в Германии все хорошо

    В целом немецкие студенты довольны своей жизнью: девять из десяти опрошенных удовлетворены личной жизнью, финансовым и семейным положением, перспективами после университета.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Семья - главное для немецких студентов

    О чем думают немецкие студенты

    Семья - главное для студентов

    Международная консалтинговая компания Ernst & Young провела опрос в 27 университетских городах Германии, чтобы выяснить, что важно немецким студентам. Первая тема - работа и личная жизнь: для 77 процентов девушек и 62 процентов парней главное в жизни - это семья.

  • Работа в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Карьера - не приоритет

    Карьера по важности стоит лишь на четвертом месте - после друзей и досуга. А материальное благосостояние и социальная активность для немецких студентов практически не важны.

  • Илон Маск

    О чем думают немецкие студенты

    Студенты хотят равняться на Илона Маска

    В пятерке кумиров немецких студентов: Илон Маск, Билл Гейтс, Стив Джобс, Нельсон Мандела и Барак Обама. На шестом месте - канцлер ФРГ Ангела Меркель. В своем окружении примером для подражания студенты считают маму и папу.

  • Медицина в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Надежда на высокую зарплату

    Студенты-гуманитарии руководствовались личными интересами при поступлении в университет. А у будущих медиков, инженеров, экономистов и юристов основная причина выбора специальности - высокая зарплата. При этом 69 процентов студентов-медиков уверены, что после выпуска найдут работу, которая будет соответствовать их ожиданиям.

  • Начальная зарплата в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Первая зарплата

    После окончания университета студенты в среднем рассчитывают на годовую зарплату в 37900 евро до вычета налогов. Больше всех намерены получать юристы - около 45 тысяч в год. В конце рейтинга - литературоведы: они надеятся на 33 тысячи.

  • Поиск работы в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Опыт и связи решают

    По мнению немецких студентов, построить успешную карьеру им помогут контакты и пройденные стажировки. Интересное резюме и хорошие оценки в дипломе тоже могут повлиять на решение работодателя. Но будущие специалисты не собираются долго задерживаться в одной фирме: большинство намерены поменять рабочее место уже через четыре года.

  • Служебное авто

    О чем думают немецкие студенты

    Надежность работодателя - главное

    Служебный автомобиль и возможность трудиться из дома - это хорошо, но не так уж важно при выборе работодателя. Студенты немецких университетов считают, что прежде всего нужно обращать внимание на надежность, хорошую зарплату и дружный коллектив.

  • Защита климата в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Стабильность евро студенту не важна

    Немецких студентов волнуют войны и международные конфликты, права человека и защита климата. Именно эти темы опрошенные назвали значимыми для себя. Реже всего молодые люди задумываются о стабильности евро и экономических кризисах.

  • Студент в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    У студентов в Германии все хорошо

    В целом немецкие студенты довольны своей жизнью: девять из десяти опрошенных удовлетворены личной жизнью, финансовым и семейным положением, перспективами после университета.

    Автор: Ксения Сафронова


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  • Студентка

    10 фактов о немецком студенте

    Возраст

    По сравнению с 2012 годом среднестатистический студент в Германии стал немного старше - сейчас ему 24 года и семь месяцев. Среди учащихся в университетах много и тех, кому за 30. Это выяснилось в ходе крупнейшего опроса, который раз в пять лет проводит Немецкое общество содействия учащимся вузов.

  • Студенты на лекции

    10 фактов о немецком студенте

    Происхождение

    Каждый пятый студент в Германии - мигрант или потомок мигрантов. Большинство из них приехали из Польши, Турции, России или Казахстана.

  • Влюбленная пара

    10 фактов о немецком студенте

    Семейное положение

    Около половины опрошенных не состоят в браке, но находятся в постоянных отношениях. Лишь у шести процентов немецких студентов уже есть муж или жена, остальные еще ищут спутника жизни.

  • Инженеры

    10 фактов о немецком студенте

    Популярные специальности

    Студенты в Германии предпочитают инженерные и естественные науки, юриспруденцию и экономику. Менее популярные факультеты в немецких университетах - филология, культурология, социология и психология.

  • Студент в библиотеке

    10 фактов о немецком студенте

    Отчисление

    Каждый пятый студент в Германии хотя бы раз менял факультет или специальность. Около 16 процентов добровольно прекращали свое обучение в университете.

  • Свинья-копилка

    10 фактов о немецком студенте

    Деньги

    Среднестатистический немецкий студент стал немного богаче: сегодня он располагает 918 евро в месяц. Половину этой суммы он получает от родителей, еще четверть - зарабатывает сам. Остальные средства - либо стипендия, либо доходы из других источников.

  • Бариста

    10 фактов о немецком студенте

    Подработка

    68 процентов студентов в Германии регулярно подрабатывают. Среди причин, по которым они трудятся в свободное время, молодые люди назвали желание быть независимыми от родителей, получить практический опыт и возможность позволить себе нечто большее.

  • Супермаркет

    10 фактов о немецком студенте

    Траты

    Ежемесячно студенты в Германии платят за съемное жилье около 320 евро, вторая по величине статья расходов - покупка еды: на питание уходит 168 евро в месяц. Общественный транспорт или - реже - личное авто обходятся в 94 евро. На развлечения и спорт немецкому студенту хватает 61 евро. Всего расходы на жизнь составляют около 800 евро в месяц.

  • Еда

    10 фактов о немецком студенте

    Питание

    Как минимум раз в неделю две трети опрошенных обедают в вузовской столовой. Правда, пять лет назад они были более популярными. Как отмечают исследователи, спрос зависит от возраста - чаще в столовых питаются студенты помоложе.

  • Студенческая коммуналка

    10 фактов о немецком студенте

    Место жительства

    Около получаса требуется студенту, чтобы добраться от квартиры до места учебы. Но где живет немецкий студент? Треть опрошенных снимают жилье вместе с однокурсниками или друзьями, столько же учащихся арендуют квартиру самостоятельно или со своим партнером. Нередко студенты остаются с родителями под одной крышей, причем этот вариант парни выбирают чаще девушек.

    Автор: Ксения Сафронова


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