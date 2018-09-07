Студенты в Германии выбирают... (фото)

Надежда на высокую зарплату, в числе кумиров - Илон Маск, в планах на жизнь - семья. Что действительно важно немецким студентам?
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