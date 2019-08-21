 Студенту ВШЭ Егору Жукову предъявили обвинение в экстремизме | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2019

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Россия

Студенту ВШЭ Егору Жукову предъявили обвинение в экстремизме

Руководствуясь "чувством политической ненависти и вражды к существующему в РФ конституционному строю", Егор Жуков опубликовал в Youtube ряд роликов, считает следствие.

На акции в Москве в поддержку Егора Жукова и других задержанных активистов, 10 августа 2019 года

На акции в Москве в поддержку Егора Жукова и других задержанных активистов, 10 августа 2019 года

Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, ранее арестованному по делу о протесте в Москве 27 июля, предъявили обвинение в призывах к экстремизму. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков в своем Telegram-канале во вторник, 3 сентября. В опубликованном им постановлении говорится, что Жуков в интернете "совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

В частности, по версии следствия, активист, "испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в РФ конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям", "решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ.

"Руководствуясь целью формирования у адресатов стремления к противоправной деятельности", Жуков в период с октября по конец декабря 2017 года создал и разместил на своем Youtube-канале четыре видео о протестных акциях, в том числе "Митинг 7 октября, или как сливают протест" и "Бойкот выборов - это лишь начало".  Егор Жуков свою вину не признает.

СК ходатайствовал о домашнем аресте

Чиков также сообщил, что Басманный суд 3 сентября рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Жукову, избранной в связи с делом о протестах 27 июля в Москве. Следственный комитет (СК) России попросил суд перевести студента с содержания под стражей под домашний арест.

Контекст

Во время обыска в квартире арестованного по делу о "массовых беспорядках" находились его несовершеннолетний брат и бабушка. Следователи изъяли две флешки с предвыборной агитацией и пустой компакт-диск. (31.08.2019)

Вопреки ожиданиям, на протестной акции в Москве 31 августа никого не задерживали. Властям не нужно обострение за неделю до выборов, считает Александр Плющев. (31.08.2019)

Помимо Жукова, по делу о "массовых беспорядках" в Москве на протесте 27 июля проходили еще 14 человек. В отношении пяти из них СК прекратил уголовное преследование, заявив об отсутствии состава преступления.

Протесты против недопуска независимых кандидатов

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку.

Последняя акция оппозиции 31 августа прошла без задержаний. В тот же день в нескольких российских изданиях было опубликовано открытое письмо Егора Жукова, в котором он, осмысляя свое задержание, приходит к выводу, что смена власти в России будет столь же стремительной, как его арест. После этого в квартире студента прошли обыски.

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Открытое письмо Егору Жукова

Telegram-канал юриста Павла Чикова

СК прекратил преследование пяти фигурантов "московского дела"  

Аудио- и видеофайлы по теме

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