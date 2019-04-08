 Строптивый хряк Бобби - восходящая звезда среди немецких петфлюенсеров | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.07.2020

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Культура и стиль жизни

Строптивый хряк Бобби - восходящая звезда среди немецких петфлюенсеров

Вместо того, чтобы (да простят вегетарианцы) оказаться на тарелках, этот хряк попал (ко всеобщей радости) в Instagram и делает там карьеру, выдавая себя за графа.

Бобби фон Зонненшайн

Бобби фон Зонненшайн

Отовсюду доносятся хрюканье, фырканье, повизгивание... Каких только хрюшек не увидишь на скотном дворе органической фермы Зонненшайн (Bioland Hof Sonnenschein), по-русски - "Солнышко", в нижнесаксонском Аурихе. Но внимание телевизионщиков и фотографов, часто приезжающих сюда в последнее время, обращено исключительно к одному из здешних обитателей - дымчатому хряку ангельнской белопоясной породы (нем. Angler Sattelschwein), получившему сейчас известность под "благородной" кличкой Бобби фон Зонненшайн (Bobby von Sonnenschein).

Его солнечное сиятельство "граф" Бобби является восходящей звездой Instagram - петфлюенсером: от английских Pet (домашнее животное) и Influencer (человек, который своим мнением или предпочтениями может влиять на других людей).

Подробностями из жизни 14-месячного хряка на этой интернет-платформе делится его хозяйка - фермер Надя Поппен (Nadja Poppen). Подписчиков у @bobby_von_sonnenschein пока около четырех с половиной тысяч. Но судя по тому, как быстро растет их число - каждый день прибавляется около сотни фолловеров, - Бобби становится перспективным петфлюенсером и скоро пополнит ряды других успешных животных, пользующихся популярностью в соцсетях, хотя ему была уготовлена другая судьба. Изменить свою участь - догадайтесь, какую - Бобби помог, так сказать, строптивый характер.

Бобби фон Зонненшайн на скотном дворе

Бобби фон Зонненшайн на скотном дворе

Неуловимый Бобби и начало карьеры петфлюенсера 

Когда для Бобби пришло время отправляться к мяснику, он, словно чувствуя это, начал бегать туда-сюда по свинарнику, не давая, так сказать, загнать себя в угол, то есть поместить в прицеп для транспортировки. На следующей раз он повторил свою уловку, и еще раз, и еще… В конце концов фермеры сдались и решили больше не трогать упрямца - оставить навсегда на скотном дворе. Теперь он стал всеобщим любимцем. После того как хозяйка завела для него аккаунт в Instagram, у Бобби появились фанаты по всей Германии. 

Как поясняет журналистам Надя Поппен, Бобби может прожить 10-15 лет или даже дольше и ему чем-то надо зарабатывать на пропитание, оплату ветеринара и так далее. Для использования в качестве племенного животного он не подходит: окрас немного подкачал - пятно на спине вместо белого пояса. Поэтому хозяйка решила попытаться найти спонсоров через Instagram.

Помимо фотографий Бобби в аккаунте публикуются посты, написанные от его имени. "Я - видный парень, а некоторые бы сказали, что и очень сильный. Мои хобби: валяться в грязи, участвовать в забегах, приятно отдыхать и наслаждаться вкусным органическим кормом", - читаем в одном из них. 

Сейчас вес Бобби превышает 180 килограммов. Иногда доходит до двух сотен, поэтому он уже все равно не поместится в аппарат для удаления щетины, так что беспокоиться за него больше не надо. Да и план по привлечению средств сработал. Благодаря Instagram уже появились спонсоры, которые перечисляют "графу" по 10 евро в месяц. Эти деньги идут на покрытие расходов на корм.

Jiffpom - самый звездный петфлюенсер в Instagram

Jiffpom - самый звездный петфлюенсер в Instagram

Почему в Германии мало популярных петфлюенсеров  

Как отмечает предприниматель из Дюссельдорфа Андре Каркалис (André Karkalis), основавший маркетинговое агентство по продвижению продуктов с помощью петфлюенсеров, о статусе петфлюенсера можно говорить в том случае, если количество подписчиков странички животного в соцсети составляет не менее 10 тысяч. Лишь наличие такого числа фолловеров может обеспечить владельцу аккаунта (и животного) полную занятость, и ему будет под силу жить за счет Instagram.

Однако в Германии, в отличие от США, где петфлюенсеры собирают миллионы подписчиков, таких, по разным оценкам, лишь от нескольких сотен до нескольких тысяч. Отметим, что у самого популярного петфлюенсера в Instagram - карликового шпица Jiffpom - @jiffpom - насчитывается свыше 10,5 миллиона абонентов.

Этот мопс - участник первой в Германии выставки петфлюенсеров, которая прошла в 2019 году в Кельне

Этот мопс - участник первой в Германии выставки петфлюенсеров, которая прошла в 2019 году в Кельне

28-летняя Николь Ленхардт (Nicole Lenhardt) из Штутгарта, которая ведет Instagram-аккаунт @verwolft своего четвероногого питомца, волкособа по кличке Мило, то есть гибрида собаки и волка, привлекла уже свыше 57 тысячи подписчиков. Ее страничка пользуется таким успехом, что от рекламодателей нет отбоя. Девушка даже бросила основную работу и стала частным предпринимателем - целиком и полностью занимается Instagram, Facebook и YouTube. Николь зарабатывает четырехзначную сумму в евро в месяц - и для нее это далеко не предел. 

Николь Ленхардт со своим питомцем Мило

Николь Ленхардт со своим питомцем Мило

Животные стали настоящими звездами в соцсетях. Бренды используют их для рекламы одежды, аксессуаров, различных продуктов. Чтобы добиться успеха и выжить в конкурентной среде, менеджерам "звериных" аккаунтов, помимо постоянного общения с фанатами и спонсорами, необходимо каждый день выкладывать посты с фото и видео своих питомцев. Соответственно, нет покоя и у животных. Четвероногих наряжают, заставляют позировать перед камерой. В Германии это вызывает общественный резонанс и критику со стороны защитников прав животных. Может быть, поэтому по-настоящему "раскрученных" петфлюенсеров здесь не так много. 

Смотрите также: 
По-русски - белая ворона, по-немецки - черная овца

  • Медведь

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

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  • Собака

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Собака и козел

    О чем думает этот пес? Наверное: "Эх, если бы хозяина не было и угли бы остыли!" Немецкая фраза "Den Hund nach Bratwürstchen schicken" (буквально: "Послать собаку за жареными колбасками") означает то же, что в русском "Пускать козла в огород". Значение: не стоит поручать важное дело тому, кому доверять нельзя априори.

  • Обезьянки

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Свидетель Заяц

    Буквальный перевод фразы "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts" звучит так: "Меня зовут Заяц, я ничего не знаю". Но "Hase" здесь - не обитатель лесов и полей, а фамилия человека. Некий Виктор Хазе, будучи в позапрошлом веке свидетелем по делу о запрещенной дуэли, все время повторял на суде эту фразу. Русский аналог поговорки - "Моя хата с краю". Значение: это меня не касается.

  • Девочка крутит пальцем у виска

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Опасная "птичка"

    Птиц в немецких пословицах и поговорках - целые стаи: сороки, вороны, синицы, аисты, орлы, попугаи. Если про человека говорят "Er hat einen Vogel" ("У него - птица"), это значит, что он - "с приветом". Покрутить пальцем у виска - "einen Vogel zeigen" ("показать птицу"). На улице посторонним лучше не показывать: может повлечь за собой внушительный денежный штраф.

  • Овцы

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Особенная

    По-русски - белая ворона, по-немецки - das schwarze Schaf ("черная овца").

  • Свинья

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Удача

    "Schwein gehabt" ("получить свинью") = повезло, причем неожиданно и незаслуженно. В немецких селах раньше устраивали (кое-где устраивают до сих пор) конкурсы среди охотников. Лучшие стрелки получали хорошие призы. Но и тому, кто занимал последнее место, давали утешительный приз: поросенка. Отсюда и пошло это выражение. Возможный аналог в русском языке: "Кому повезет, у того и петух снесет".

  • Лягушка

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Работа - не лягушка

    У прилежных, усердных, деловых и аккуратных немцев тоже есть поговорка "Работа не волк, в лес не убежит". По-немецки она звучит так: "Die Arbeit ist kein Frosch, sie hüpft uns nicht davon" = "Работа не лягушка, от нас не упрыгает". Значение: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни!

  • Петухи

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Куры смеются

    Еще одно выражение, которое есть как в русском, так и в немецком языках: "Da lachen ja die Hühner". Буквальный перевод: "Над этим куры смеются". Русский вариант: "курам на смех". Значение: делать что-то, что не имеет смысла, глупо, нелепо.

  • Ежик

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Еж с полотенцем

    Ежик тоже попал в поговорку: "Das paßt wie der Igel zum Handtuch". Буквальный перевод: "Подходит, как еж полотенцу". Русский аналог - "как корове седло". Значение: не подходит, не идет, не к лицу.

  • Лиса ночью

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Спокойной ночи, Макар!

    "Wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen" = "Там, где заяц и лиса говорят друг другу "спокойной ночи". Русский аналог: "куда Макар телят не гонял". Значение: очень далеко, там, где никто не был, на краю Земли.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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