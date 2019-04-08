Строптивый хряк Бобби - восходящая звезда среди немецких петфлюенсеров

Отовсюду доносятся хрюканье, фырканье, повизгивание... Каких только хрюшек не увидишь на скотном дворе органической фермы Зонненшайн (Bioland Hof Sonnenschein), по-русски - "Солнышко", в нижнесаксонском Аурихе. Но внимание телевизионщиков и фотографов, часто приезжающих сюда в последнее время, обращено исключительно к одному из здешних обитателей - дымчатому хряку ангельнской белопоясной породы (нем. Angler Sattelschwein), получившему сейчас известность под "благородной" кличкой Бобби фон Зонненшайн (Bobby von Sonnenschein).

Его солнечное сиятельство "граф" Бобби является восходящей звездой Instagram - петфлюенсером: от английских Pet (домашнее животное) и Influencer (человек, который своим мнением или предпочтениями может влиять на других людей).

Подробностями из жизни 14-месячного хряка на этой интернет-платформе делится его хозяйка - фермер Надя Поппен (Nadja Poppen). Подписчиков у @bobby_von_sonnenschein пока около четырех с половиной тысяч. Но судя по тому, как быстро растет их число - каждый день прибавляется около сотни фолловеров, - Бобби становится перспективным петфлюенсером и скоро пополнит ряды других успешных животных, пользующихся популярностью в соцсетях, хотя ему была уготовлена другая судьба. Изменить свою участь - догадайтесь, какую - Бобби помог, так сказать, строптивый характер.

Бобби фон Зонненшайн на скотном дворе

Неуловимый Бобби и начало карьеры петфлюенсера

Когда для Бобби пришло время отправляться к мяснику, он, словно чувствуя это, начал бегать туда-сюда по свинарнику, не давая, так сказать, загнать себя в угол, то есть поместить в прицеп для транспортировки. На следующей раз он повторил свою уловку, и еще раз, и еще… В конце концов фермеры сдались и решили больше не трогать упрямца - оставить навсегда на скотном дворе. Теперь он стал всеобщим любимцем. После того как хозяйка завела для него аккаунт в Instagram, у Бобби появились фанаты по всей Германии.

Как поясняет журналистам Надя Поппен, Бобби может прожить 10-15 лет или даже дольше и ему чем-то надо зарабатывать на пропитание, оплату ветеринара и так далее. Для использования в качестве племенного животного он не подходит: окрас немного подкачал - пятно на спине вместо белого пояса. Поэтому хозяйка решила попытаться найти спонсоров через Instagram.

Помимо фотографий Бобби в аккаунте публикуются посты, написанные от его имени. "Я - видный парень, а некоторые бы сказали, что и очень сильный. Мои хобби: валяться в грязи, участвовать в забегах, приятно отдыхать и наслаждаться вкусным органическим кормом", - читаем в одном из них.

Сейчас вес Бобби превышает 180 килограммов. Иногда доходит до двух сотен, поэтому он уже все равно не поместится в аппарат для удаления щетины, так что беспокоиться за него больше не надо. Да и план по привлечению средств сработал. Благодаря Instagram уже появились спонсоры, которые перечисляют "графу" по 10 евро в месяц. Эти деньги идут на покрытие расходов на корм.

Jiffpom - самый звездный петфлюенсер в Instagram

Почему в Германии мало популярных петфлюенсеров

Как отмечает предприниматель из Дюссельдорфа Андре Каркалис (André Karkalis), основавший маркетинговое агентство по продвижению продуктов с помощью петфлюенсеров, о статусе петфлюенсера можно говорить в том случае, если количество подписчиков странички животного в соцсети составляет не менее 10 тысяч. Лишь наличие такого числа фолловеров может обеспечить владельцу аккаунта (и животного) полную занятость, и ему будет под силу жить за счет Instagram.

Однако в Германии, в отличие от США, где петфлюенсеры собирают миллионы подписчиков, таких, по разным оценкам, лишь от нескольких сотен до нескольких тысяч. Отметим, что у самого популярного петфлюенсера в Instagram - карликового шпица Jiffpom - @jiffpom - насчитывается свыше 10,5 миллиона абонентов.

Этот мопс - участник первой в Германии выставки петфлюенсеров, которая прошла в 2019 году в Кельне

28-летняя Николь Ленхардт (Nicole Lenhardt) из Штутгарта, которая ведет Instagram-аккаунт @verwolft своего четвероногого питомца, волкособа по кличке Мило, то есть гибрида собаки и волка, привлекла уже свыше 57 тысячи подписчиков. Ее страничка пользуется таким успехом, что от рекламодателей нет отбоя. Девушка даже бросила основную работу и стала частным предпринимателем - целиком и полностью занимается Instagram, Facebook и YouTube. Николь зарабатывает четырехзначную сумму в евро в месяц - и для нее это далеко не предел.

Николь Ленхардт со своим питомцем Мило

Животные стали настоящими звездами в соцсетях. Бренды используют их для рекламы одежды, аксессуаров, различных продуктов. Чтобы добиться успеха и выжить в конкурентной среде, менеджерам "звериных" аккаунтов, помимо постоянного общения с фанатами и спонсорами, необходимо каждый день выкладывать посты с фото и видео своих питомцев. Соответственно, нет покоя и у животных. Четвероногих наряжают, заставляют позировать перед камерой. В Германии это вызывает общественный резонанс и критику со стороны защитников прав животных. Может быть, поэтому по-настоящему "раскрученных" петфлюенсеров здесь не так много.

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