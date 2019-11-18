 Стрельба около Walmart в Оклахоме привела к человеческим жертвам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2019

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Мир

Стрельба около Walmart в Оклахоме привела к человеческим жертвам

Начальник полиции города Дункан подтвердил гибель трех человек. Стражи порядка ищут свидетелей трагедии. Ранее президент США Трамп призвал усилить контроль продаж огнестрельного оружия.

Полицейские возле супермаркета Walmart в городе Дункан (штат Оклахома, США)

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы у магазина Walmart в американском штате Оклахома. Начальник полиции города Дункан Дэнни Форд в понедельник, 18 ноября, подтвердил смерть двух мужчин и женщины. Предполагаемый нападавший - в числе застреленных, утверждает телеканал TNN.

Контекст

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По словам Форда, двое погибших находились в автомобиле около магазина, еще одно тело было обнаружено на стоянке. Правоохранители ищут свидетелей инцидента, произошедшего около 10 часов утра по местному времени (19.00 мск).

Президент США Дональд Трамп в начале августа призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия. За несколько дней до заявления главы государства в штатах Техас и Огайо произошли массовые убийства с применением такого оружия. Позднее Трамп выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия.

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    Автор: Екатерина Венкина


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