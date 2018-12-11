Стрельба на рождественском базаре в Страсбурге: как это было

Преступник открыл огонь из автоматического оружия во вторник, 11 декабря, около 20.00 по местному времени (22.00 мск), когда на рождественском базаре в Страсбурге было особенно многолюдно. В это время года "европейская столица Рождества" - так называют город во французском Эльзасе - привлекает десятки тысяч туристов.

Вооруженный мужчина проник на территорию базара со стороны моста Корбо, который ведет в исторический центр города, к Страсбургскому собору. По улице Орфевр он дошел до площади Клебера, где по традиции проходит одна из старейших в Европе рождественских ярмарок. По рассказам очевидцев, после этого раздалась "серия выстрелов". "Затем мы увидели бегущих людей. Одна женщина упала - не знаю, может, она споткнулась или была ранена", - рассказала свидетельница происшествия агентству AFP.

По данным главы МВД страны Кристофа Кастанера, три человека погибли, еще 12 получили ранения.

Преступник попытался скрыться с места происшествия, однако патрулировавшие улицы французские военнослужащие открыли по нему огонь. Завязалась перестрелка. В результате один из военных получил огнестрельное ранение в руку, стрелок также был ранен. По информации радиостанции Franceinfo, с места происшествия мужчина скрылся на угнанном такси. Позднее полиции удалось разыскать водителя, тот не пострадал и дает показания.

Что известно о страсбургском стрелке?

Как передала газета Le Figaro, предполагаемому преступнику - 29 лет. По предварительным данным, он - уроженец Страсбурга и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Французские спецслужбы даже присвоили мужчине статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (fiche S). Обычно в эту категорию входят готовые к применению насилия радикальные исламисты.

Французские полицейские

По данным министра внутренних дел Франции, нападавший уже имеет судимости в Германии и Франции. Сотрудники Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря по подозрению в попытке убийства. Сделать это, однако, не удалось, поскольку мужчину не застали дома. По данным газеты Le Parisien, в ходе обыска в его квартире были обнаружены гранаты.

Можно ли говорить о террористическом следе?

Расследование происшествия взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям также подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело было заведено по статьям "убийство" и "покушение на убийство". При этом следователи напрямую говорят о причастности подозреваемого "к террористической деятельности" и об его возможном "участии в преступном сговоре с террористическими целями".

Сразу после атаки американская компания SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность джихадистских группировок в сети, констатировала, что те в мессенджере Telegram приветствовали нападение. Тем не менее ни одна из исламистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Какова обстановка в городе после нападения?

После инцидента центр Страсбурга был полностью перекрыт, площадь Клебера и прилегающие к ней улицы опустели. Преступника объявили в розыск. Силы поддержания правопорядка установили два периметра безопасность. Один - более широкого охвата, другой - более компактный, в непосредственной близости от Страсбургского собора.

Работа рождественского базара 12 декабря приостановлена, все культурные объекты закрыты, флаги приспущены в знак траура. Не работают детские сады и начальные школы. Родителям рекомендовано не выпускать детей из дома.

С 10 декабря в городе проводились пленарные заседания парламента ЕС, сюда съехались сотни депутатов и их помощники.

Как передавал корреспондент DW, на момент нападения находившийся в здании Европарламента, выходы из него были перекрыты.

Спустя несколько часов выступил председатель Антонио Таяни и разрешил тем, кто живет на окраинах Страсбурга, покинуть парламент. Депутатам, проживающим в центре, французская полиция предоставила конвой сопровождения.

К операции по розыску страсбургского стрелка подключились порядка 400 полицейских и 200 жандармов.

Правоохранительные органы немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг усилили контроль на границе с Францией и проверяют въезжающих со стороны Страсбурга. Автомобилистов попросили по возможности воздерживаться от пересечения границы в этом районе.

Как отреагировали власти?

Президент Франции Эмманюэль Макрон был оперативно проинформирован о нападении. Он направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера.

Вскоре после происшествия глава государства объявил заседание кризисного штаба. В ночь на 12 декабря он встретился в Париже с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и министром вооруженных сил Флоранс Парли.

Уровень террористической угрозы в стране был повышен до максимального.

В антитеррористических операциях Sentinelle и Vigipirate задействованы военные, которые помогают полиции и службам безопасности.

На какие вопросы пока нет ответов?

Официальные лица во Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников.

В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.

Целый ряд вопросов возникает и к поддержанию безопасности на рождественском базаре.

Известно, что там ежедневно дежурили около 300 сотрудников полиции и еще порядка 160 блюстителей порядка в штатском.

На подъездах были установлены бетонные блоки с целью не допустить терактов с использованием транспортных средств.

Однако преступнику удалось не только открыть по людям огонь из автоматического оружия, но и скрыться с места преступления после ранения.

Рождественский базар в Страсбурге однажды в прошлом уже мог стать объектом нападения. В 2000 году попытку теракта с применением взрывчатых веществ полиции удалось предотвратить.

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