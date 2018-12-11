Стрельба в центре Страсбурга: как минимум один погибший

На рождественском рынке в Страсбурге вечером во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще шесть получили огнестрельные ранения, заявили местные власти. В свою очередь полиция сообщает о девяти раненых.

Центр Страсбурга после инцидента был сразу же полностью перекрыт, продолжается розыск преступника. Полиция призвала горожан сохранять спокойствие.

Корреспондент DW, находящийся в здании Европарламента, передает, что выходы из здания закрыты. Он обратил внимание на то, что днем стражи порядка тщательно досматривали личные вещи и сумки людей, которые направлялись в центр Страсбурга. На этой неделе в Страсбурге проходят пленарные заседания Европарламента, поэтому в городе находятся сотни депутатов и их сотрудники.

Другой корреспондент DW разместил в Twitter фотографию опустевших улиц близ рождественского рынка.







Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о ситуации, он направил в Страсбург министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, сообщил Елисейский дворец.

Рождественский рынок в Страсбурге является одним из старейших и крупнейших в Европе.

Новость дополняется.