 Стрельба в центре Страсбурга: как минимум один погибший | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2018

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Европа

Стрельба в центре Страсбурга: как минимум один погибший

На рождественском рынке в Страсбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу. Как минимум один человек погиб, сообщила местная полиция.

Полицейские на рождественском рынке Страсбурга 11 декабря

Полицейские на рождественском рынке Страсбурга 11 декабря

На рождественском рынке в Страсбурге вечером во вторник, 11 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще шесть получили огнестрельные ранения, заявили местные власти. В свою очередь полиция сообщает о девяти раненых.

Центр Страсбурга после инцидента был сразу же полностью перекрыт, продолжается розыск преступника. Полиция призвала горожан сохранять спокойствие.

Корреспондент DW, находящийся в здании Европарламента, передает, что выходы из здания закрыты. Он обратил внимание на то, что днем стражи порядка тщательно досматривали личные вещи и сумки людей, которые направлялись в центр Страсбурга. На этой неделе в Страсбурге проходят пленарные заседания Европарламента, поэтому в городе находятся сотни депутатов и их сотрудники.

Другой корреспондент DW разместил в Twitter фотографию опустевших улиц близ рождественского рынка.


Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о ситуации, он направил в Страсбург министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, сообщил Елисейский дворец.

Рождественский рынок в Страсбурге является одним из старейших и крупнейших в Европе.

Новость дополняется.

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