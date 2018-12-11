Стрельба в центре Страсбурга: двое убитых, 11 раненых

На рождественском рынке в Страсбурге вечером во вторник, 11 декабря, мужчина открыл стрельбу. В результате не менее двух человек были убиты, еще 11 получили огнестрельные ранения, уточнил в беседе с агентством dpa представитель местной полиции.

Как передает местный телеканал BFMTV, в ходе перестрелки ранения получил, в частности, один из французских военнослужащих, патрулировавших улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Она была объявлена вскоре после парижских терактов 2015 года. С тех пор военные регулярно несут службу на улицах французских городов в целях поддержания правопорядка.

Центр Страсбурга после инцидента был сразу же полностью перекрыт, продолжается розыск преступника. Полиция призвала горожан сохранять спокойствие.

Министерство внутренних дел Франции, не уточняя подробностей случившегося, охарактеризовало его как "крайне серьезное событие в плане общественной безопасности".

Выходы из Европарламента закрыли

Расследование произошедшего взяла на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства, при этом следователи напрямую говорят о террористических мотивах нападавшего и "участии в преступном сговоре с террористическими целями ".

Корреспондент DW, находящийся в здании Европарламента, передает, что выходы из здания закрыты. Он обратил внимание на то, что днем стражи порядка тщательно досматривали личные вещи и сумки людей, которые направлялись в центр Страсбурга. На этой неделе в городе проходят пленарные заседания парламента ЕС, поэтому здесь находятся сотни депутатов и их сотрудники.

Полиция установила два периметра оцепления

По данным другого корреспондента DW, силы поддержания правопорядка установили в центре города два периметра оцепления. Один - более широкого охвата, другой - в непосредственной близости от рождественского рынка у Страсбургского собора.

Корреспондент DW также разместил в Twitter фотографию опустевших улиц близ рождественского рынка.







Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о ситуации, он направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера, сообщил Елисейский дворец. По данным Кастанера, преступник ранее уже попадал в поле зрения полиции, он объявлен в розыск.

В префектуре местной полиции уточнили, что спецслужбы еще до нападения располагали сведениями о мужчине и подозревали, что он может нести угрозу безопасности.

Как передает на своем сайте газета Le Figaro, предполагаемому преступнику - 29 лет. Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, поскольку на тот момент он уже находился под подозрением полиции. По данным источника издания, сделать этого, однако, не удалось, поскольку застать его дома не смогли.

Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S).

Между тем, в мэрии Страсбурга сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" подозреваемого, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой.

Рождественский рынок в Страсбурге является одним из старейших и крупнейших в Европе.

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