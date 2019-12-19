Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке

Возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы вечером в четверг, 19 декабря, произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погиб как минимум один человек, еще пятеро были ранены. Агентство "Интерфакс", ссылаясь на Минздрав РФ, сообщает, что медпомощь оказывается пяти пострадавшим.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, один сотрудник ФСБ погиб, второй был госпитализирован с крайне тяжелыми травмами. ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

В ведомстве также подчеркнули, что проникновения нападавшего в здание спецслужбы не было. Ранее агентство "Москва" со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщило, что нападавших было трое, они ворвались в приемную ФСБ и открыли стрельбу, при этом двое нападавших были застрелены, а третий выбежал на улицу, где продолжил стрельбу, а затем забаррикадировался в одном из зданий. В конечном итоге, он был нейтрализован. Впоследствии "Москва" удалила этот материал.

В ЦОС ФСБ "Интерфаксу" сообщили, что открывший стрельбу на Лубянке действовал в одиночку. "Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один, он не смог пройти в здание на Лубянке", - подчеркнули в спецслужбе.

Первоначально в Минздраве РФ сообщили, что "двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения". Затем стало известно, что один раненый сотрудник ФСБ погиб. По данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент России Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.

Смотрите также:

Самые громкие теракты последних лет в России Взрыв в метро Петербурга, 2017 год 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Погибли около 10 человек, порядка 50 ранены. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом. Это первый подобный случай в истории подземки Санкт-Петербурга.

Самые громкие теракты последних лет в России Российский самолет над Синаем, 2015 год 31 октября 2015 года в районе Синайского полуострова в Египте потерпел крушение российский пассажирский самолет (считается территорией России) Airbus А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли. Несколько месяцев спустя Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

Самые громкие теракты последних лет в России Серия взрывов в Волгограде, 2013 год В октябре 2013 года смертница совершила самоподрыв в одном из автобусов Волгограда. В канун Нового года в городе произошли еще два теракта. 29 декабря террорист привел в действие взрывное устройство на входе в железнодорожный вокзал, а 30 декабря взрыв прогремел в троллейбусе. В общей сложности, в результате трех террористических атак погиб 41 человек, более 100 получили ранения.

Самые громкие теракты последних лет в России Аэропорт "Домодедово", 2011 год 24 января 2011 года прогремел взрыв в зале прибытия пассажиров международных рейсов московского аэропорта "Домодедово". Действия террориста-смертника привели к гибели 37 человек, ранения получили около 150 человек. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. По данным российских спецслужб, Умаров умер в 2013 году.

Самые громкие теракты последних лет в России Московское метро, 2010 год Теракт 29 марта 2010 года до событий в Петербурге был последним терактом в российской подземке. Тогда две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погиб 41 человек, 85 были ранены. Ответственность за действия террористок взял на себя Доку Умаров. Автор: Илья Коваль

