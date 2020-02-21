 Стрельба в Ханау: мусульмане - за создание экспертной комиссии | Новости из Германии о Германии | DW | 21.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Стрельба в Ханау: мусульмане - за создание экспертной комиссии

По словам представителя Координационного совета мусульман в Германии, в задачи этой комиссии входила бы борьба с исламофобией в немецком обществе.

Плакат в знак солидарности с жертвами в Ханау

Плакат в знак солидарности с жертвами в Ханау

Стрельба в Ханау (земля Гессен), в результате которой погибли одиннадцать человек, это - всего лишь вершина айсберга в условиях царящих в германском обществе исламофобии и антимусульманских настроений. Такое мнение в пятницу, 21 февраля, в Берлине высказал представитель Координационного совета мусульман в Германии Зекерия Алтюш (Zekeriya Altuğ).

По словам Алтюша, он поддерживает инициативу уполномоченной федерального правительства по проблемам интеграции Аннетте Видман-Мауц (Annette Widmann-Mauz) - создать специальную экспертную комиссию, которая занималась бы решением этой проблемы.

Контекст

С 1990 года от рук правых экстремистов в Германии погибли более 200 человек. Они стали жертвами поджогов, взрывов и убийств. DW собрала факты коричневого террора за последние годы. (20.02.2020)

По его мнению, необходимо переосмыслить общественную дискуссию на данный счет. Ядро подобного органа могли бы сформировать представители мечетей, считает он. В Германии должны быть созданы структуры благотворительности для мусульман. Кроме того, по мнению Алтюша, преподавание основ исламского богословия и религии необходимо повсеместно сделать обязательным. Наконец, следует улучшить защиту мечетей, полагает политик. 

Политиков обвиняют в бездействии

Председатель Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) в свою очередь считает, что ультраправые экстремисты чувствуют, что их действия поощряются в условиях, когда политики и правоохранительные органы десятилетиями бездействовали, не предоставляя защиты мусульманам и меньшинствам в Германии.

Мазиек считает, что тот, кто преуменьшает расистские выпады в адрес мусульман, является соучастником кровавого насилия в отношении меньшинств.

Стрельба в Ханау

В среду, 19 февраля, 43-летний Тобиас Р., по версии следствия, застрелил девять человек в двух кальянных города Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. После этого он вернулся домой, где застрелил свою мать и покончил с собой. Как минимум пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. Жертвами преступника стали иммигранты, в том числе граждане Турции и Болгарии.

Смотрите также:

  • Полиция на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Гессенский город Ханау в Германии стал местом кровавой бойни

    Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау, что в федеральной земле Гессен, ворвался человек и начал стрельбу по посетителям. В результате были убиты три человека.

  • Ханау, машина скорой помощи на месте преступления

    Теракт в Ханау

    Стрельба в кальянной

    Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

  • Полицейские на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Полиция быстро вышла на след преступника

    Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р. - 43-летний житель Ханау, гражданин Германии. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

  • Криминалисты работают на месте преступления

    Теракт в Ханау

    В машине предполагаемого преступника найдены патроны

    По данным полиции, Тобиас Р. имел разрешение на владение охотничьим оружием. В машине предполагаемого преступника обнаружены патроны.

  • Полицейские в Ханау

    Теракт в Ханау

    Полиция провела масштабную операцию

    На помощь коллегам из Гессена прибыли полицейские из Баварии. Следствие считает, что речь идет о преступнике-одиночке.

  • Свечи на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств

    Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

  • Табличка у входа в здание Федеральной прокуратуры Германии

    Теракт в Ханау

    Расследованием занимается Федеральная прокуратура

    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. По данным полиции, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек и премьер-министр Гессена Фолькер Буффье

    Теракт в Ханау

    Президент ФРГ Штайнмайер: "Акт террористического насилия"

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 февраля в Ханау назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". "Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул глава государства.

  • Люди с плакатом против фашизма на улице в Ханау

    Теракт в Ханау

    Траурные митинги памяти погибших

    Не только в самом Ханау, но и в десятках других городов вечером в четверг, 20 февраля, прошли траурные митинги в память о жертвах преступления.

  • Минута молчания во время открытия кинофестиваля Берлинале

    Теракт в Ханау

    Минута молчания на кинофестивале Берлинале

    70-й Берлинский международный кинофестиваль в четверг, 20 февраля, открылся минутой молчания в память о погибших в Ханау. Как написали организаторы фестиваля в специальном заявлении, "Берлинале выступает против насилия и расизма".

  • Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зееховер и министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт на пресс-конференции

    Теракт в Ханау

    МВД ФРГ признало стрельбу в Ханау терактом

    "Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил глава ведомства Хорст Зеехофер на состоявшейся 21 февраля пресс-конференции в Берлине. Министр заверил, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников-подражателей.

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 13:32

Стрелок в немецком Ханау: кто напал на посетителей кальянных. DW Новости

Контекст

Теракт в Ханау

Жертвами преступления в гессенском городе Ханау стали 11 человек. Предполагаемый преступник вероятно покончил жизнь самоубийством. (20.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Убийство политика в Германии - дело рук ультраправых?  

Что известно о нападении на кальянные в немецком Ханау (20.02.2020)  

Также по теме

Deutschland Horst Seehofer und Christine Lambrecht PK zu Hanau Anschlag in Berlin

МВД Германии признало стрельбу в Ханау терактом 21.02.2020

Полиция в Германии переведена в усиленный режим работы, заявил глава немецкого МВД Хорст Зеехофер. Он подчеркнул, что угроза со стороны правых экстремистов в стране очень высока.

Реклама

Самые читаемые

Андрей Макаревич: Зеленский - не ворюга, не врун и не жлоб  

Число новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало вчетверо  

"Президент России Екатерина Надежная": эксперты обрисовали 4 сценария будущего РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно