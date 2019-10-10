Стрельба в Галле квалифицирована как правоэкстремистский теракт

Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht) назвала преступление, совершенное в городе Галле, "правоэкстремистской террористической атакой" преступника-одиночки. Стрелок руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами, сказала Ламбрехт в четверг, 10 октября, в Карлсруэ в присутствии генерального прокурора при Верховном суде Германии Петере Франке (Peter Frank). И Ламбрехт, и Франк описали произошедшее как теракт.

Нападавший, 27-летний Штефан Б. (Stephan B.), подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще девяти человек, сказал Франк. В его машине было найдено четыре килограмма взрывчатки, сообщили представители власти. Штефан Б. направлялся в синагогу с целью "убить много людей", заявил Франк. Кроме того, прокурор добавил, что многие вопросы остаются открытыми, и теперь их необходимо разъяснить в рамках расследования. Прежде всего следует узнать, откуда у подозреваемого оружие и были ли у него доверенные лица.

Предполагаемый преступник - правый экстремист

Накануне, 9 октября, подозреваемый сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур находились порядка более 50 человек. По словам председателя еврейской общины Макса Привороцкого (Max Privorozki), он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и нападавший не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице прохожую, которая обратилась к нему, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в Ландсберге, расположенном в 15 километрах от Галле. Там подозреваемый угнал машину, на которой пытался скрыться от полиции.

Он был задержан после того, как попал в ДТП во время бегства, и сейчас находится в больнице с ранением, которое получил во время перестрелки с полицейскими.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Алла Сидоренко Год рождения: 1938. Родом из Ленинграда. На снимке держит книгу с обгоревшими краями - единственная детская радость того времени. Алла Сидоренко - участница кельнского проекта для школьников "Мастерская биографий" (Biografiewerkstatt).

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Алла Сидоренко Рассказывая ученикам гимназии в Кельне о том, что ей пришлось пережить, она подчеркивает: "У нас у всех есть право голоса, и мы можем что-то изменить".

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Мария (Мера) и Геня Найман Родилась в 1930 году в Борисове. Имя при рождении - Мера. На снимке (справа) вместе с сестрой Геней.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Мария (Мера) Найман "Война забрала у нас детство. И поэтому мне больше всего хочется мира и счастья для юного поколения, для моих детей и внуков", - говорит Мария Найман.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Тамар Драйфус Родилась в 1938 году в Вильнюсе. Пережила гетто, чудом избежала отправки в концлагерь - спасла отвага матери. На снимке ей семь лет.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Тамар Драйфус "Никогда не падайте духом! Безвыходных ситуаций не бывает!" - вспоминает она слова своей матери, спасшей ей жизнь.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Донья (справа) и Зина Пентецка Эта участница проекта "Мастерская биографий" родом из Украины, год рождения: 1936. "Во время войны я спрашивала: когда же настанет время, чтобы хлеб лежал на столе, а мне бы его даже и есть не хотелось?"

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Донья Пентецка "Спрашивайте, пока еще есть, кого спросить, - чтобы нашим детям и внукам никогда не пришлось пережить этих ужасов".

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Елена Штрум Родилась в Киеве в 1923 году. Спустя много лет после войны осуществила свою мечту - стала физиком.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Елена Штрум "Мир и свобода существуют не сами по себе - их нужно отстаивать, за них нужно бороться", - говорит она немецким подросткам.

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий" Эстер Блюменфельд Родилась в 1935 году в украинском поселке Знаменка. С удовольствием приходит в кельнское "Кафе встреч" (Begegnungscafé) и отвечает на вопросы школьников о войне, о преследованиях и бегстве. "Нас лишили детства. Пусть же сегодняшнее поколение живет в мире и согласии", - говорит она. В рамках проекта "Мастерская биографий" ученики гимназии в Кельне выпустили сборник. Автор: Инга Ваннер

