 Стрельба в Берлине: вынесен приговор чеченцам | Новости из Германии о Германии | DW | 19.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Стрельба в Берлине: вынесен приговор чеченцам

В результате почти полуторагодового разбирательства Земельный суд Берлина приговорил двух преступников чеченского происхождения к длительным срокам тюремного заключения за покушение на убийство.

Berlin-Wedding Schüsse auf Lokal (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

В среду, 18 сентября 2019 года, Земельный суд Берлина вынес приговоры в отношении двух уроженцев Чечни, обвиняемых в покушении на убийство в ходе перестрелки в берлинском районе Веддинг в мае 2017 года. Обвиняемый Магомед Е. приговорен за покушение на убийство с использованием автоматического огнестрельного оружия к восьми с половиной годам лишения свободы, а его сообщник Рисван М. - за пособничество в покушении на убийство к четырем годам. Приговор стал результатом сделки, заключенной сторонами процесса, в рамках которой двое обвиняемых признали свою вину, говорится в сообщении пресс-службы суда.

На скамье подсудимых остаются еще четверо обвиняемых - один чеченец и трое уроженцев Косова. Процесс против них продолжается.

Berlin-Wedding Schüsse auf Lokal (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

Полицийский патруль на месте перестрелки в Берлине

Судебный процесс по делу о стрельбе возле кафе "Классик"  в берлинском районе Веддинг начался полтора года назад.  Шестеро обвиняемых участвовали в перестрелке возле кафе в мае 2017-го. Подозреваемые были задержаны полицией по горячим следам. В ходе следствия выяснилось, что расстрел кафе был местью его владельцу - тот якобы отказался платить за марихуану, которую ему продал уроженец Косово Арбен Р.

В момент расстрела кафе внутри было десять гостей - каким-то чудом никто не пострадал. Автомат заклинило, а гости кафе и его владелец сбежали из помещения через задний ход.

По данным обвинения, инициатором покушения был Арбен Р. из Косово, который привлек к делу двоих своих братьев, а также трех чеченцев.

Контекст

По словам берлинских полицейских, выходцев с Северного Кавказа отличают хорошая физическая подготовка и сплоченность, необычная даже для мафиозных структур. DW с подробностями. (14.06.2019)

Немецкая полиция вынуждена принимать усиленные меры против организованных преступных группировок, созданных в Германии, в том числе, и выходцами из республик российского Северного Кавказа. (13.05.2019)

Немецкая полиция все чаще говорит о росте влияния чеченских кланов в структурах организованной преступности в ФРГ. Эксперты констатируют бессилие спецслужб в противостоянии им. (13.03.2018)

Берлинская прокуратура приписывала обвиняемым чеченцам участие в группировке Guerilla Nation Vainakh, название которой можно примерно перевести как "партизанская нация вайнахов". Ее численность оценивалась примерно в 100 человек, многие из которых уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за торговлю наркотиками и преступления, связанные с насилием.

За день до стрельбы в Веддинге, в Фейсбуке появилось фото, на котором три десятка мужчин в черных куртках с флагом Чечни позируют на фоне Бранденбургских ворот. На куртках изображен череп и надпись - Guerilla Nation. В январе 2018 года в Фейсбуке появилось сообщение от имени этой группы о ее закрытии.

Берлинская пресса называла чеченскую группировку "новой силой берлинского подполья" и цитировала полицейских, которые описывали членов группировки как "склонных к крайней жестокости".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Гамбургский вокзал

    Приемы немецких карманников

    1. Прием толкания

    Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

  • Трамвайная остановка в Берлине

    Приемы немецких карманников

    2. Прием теснения

    В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

  • Карта центральной части Кельна

    Приемы немецких карманников

    3. Прием с планом города

    Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

  • Кошелек с деньгами и пластиковыми карточками

    Приемы немецких карманников

    4. Прием с разменом денег

    Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

  • Белая рубашка с пятном кетчупа

    Приемы немецких карманников

    5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым

    Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

  • Завтрак в кафе с ноутбуком

    Приемы немецких карманников

    6. Ресторанный прием

    Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

  • Продуктовый магазин

    Приемы немецких карманников

    7. Прием в супермаркете

    Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

  • Уличное кафе в Берлине

    Приемы немецких карманников

    8. Нищенский прием

    Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

  • Гвоздика в кармане пиджака

    Приемы немецких карманников

    9. Прием с цветами

    Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

  • Пешеходы с сумками

    Приемы немецких карманников

    10. Прием "услуга носильщика"

    В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

  • Ночная дискотека

    Приемы немецких карманников

    11. Прием поднятия

    Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

  • Ночной клуб

    Приемы немецких карманников

    Подтанцовка на улице

    Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:39

Полиция Берлина: чеченцы прочно закрепились в структурах организованной преступности (14.06.2019)

Контекст

Приемы немецких карманников

Советы полиции, как уберечь карманы и сумки от посягательств злоумышленников. (14.11.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Полиция Берлина: чеченцы прочно закрепились в структурах организованной преступности (14.06.2019)  

Почему чеченцы так часто просят убежище в ФРГ и что говорят о них в полиции? DW Новости (26.02.2019)  

О чеченцах на востоке Германии, их менталитете и интеграции - глава МВД Бранденбурга в интервью DW  

Также по теме

Berlin-Wedding Schüsse auf Lokal

Чеченские кланы в Германии: что им может противопоставить полиция? 13.03.2018

Немецкая полиция все чаще говорит о росте влияния чеченских кланов в структурах организованной преступности в ФРГ. Эксперты констатируют бессилие спецслужб в противостоянии им.

Deutschland Cottbus Polizisten

Полиция ФРГ отмечает рост активности чеченских криминальных группировок 11.03.2018

По данным FAZ, чеченские преступники в Германии уже "не удовлетворяются работой на другие группировки и агрессивно проникают в криминальный бизнес". Кроме того, они поддерживают тесные финансовые контакты с Кадыровым.

Реклама

Самые читаемые

Таджикистан и Киргизия договорились отвести силы от места перестрелки на границе  

Европа отказывается от угля, но Россия не верит в потерю рынка  

В Airbus может разгореться шпионский скандал  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно