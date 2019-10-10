 Стрелок из Галле сознался в преступлении на почве антисемитизма | Новости из Германии о Германии | DW | 11.10.2019

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Германия

Стрелок из Галле сознался в преступлении на почве антисемитизма

Задержанный после стрельбы в Галле Штефан Б. сознался в преступлении и заявил, что совершил его по правоэкстремистским и антисемитским мотивам.

Акция солидарности в Галле 10 октября

Акция солидарности в Галле 10 октября

Задержанный после стрельбы в Галле Штефан Б. (Stephan B.) сознался в совершении преступления и признал его правоэкстремистские и антисемитские мотивы. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил представитель Федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ. Признательные показания 27-летний мужчина дал во время длившегося несколько часов допроса, который вел следственный судья Федеральной судебной палаты Германии 10 октября, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в Карлсруэ.

В тот же день в бундесрате прошла минута молчания в память о жертвах нападения в Галле. Председатель представительства федеральных земель Даниэль Гюнтер (Daniel Günther) заявил о необходимости сделать выводы из произошедшего два дня назад "коварного преступления". Всем следует задаться вопросом о необходимых мерах борьбы с ненавистью, заявил Гюнтер, возглавляющий правительство земли Шлезвиг-Гольштейн.

Контекст

После нападения в Галле еврейская община требует лучше охранять синагоги в Германии и пресекать проявления антисемитизма. (10.10.2019)

То, что именно уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом советует евреям не носить кипу, - скандал. Но если он прав, то в немецком обществе большие проблемы, считает Мишель Фридман. (30.05.2019)

В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении. Ему вменяют в вину убийство двух человек и покушение на убийство семи человек, заявил 11 октября представитель Федеральной прокуратуры.

Правоэкстремистский теракт

В городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт 9 октября были застрелены два человека - проходившая мимо синагоги 40-летняя женщина и 20-летний мужчина в располагающейся неподалеку кебабной. Перед этим преступник пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард.

Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг в 15 километрах восточнее Галле. Вскоре был задержан подозреваемый - 27-летний Штефан Б., в его машине помимо самодельного оружия было найдено четыре килограмма взрывчатки.

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) назвала преступление "правоэкстремистской террористической атакой" преступника-одиночки. Стрелок руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами, заявила она.

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    Автор: Дарья Брянцева


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