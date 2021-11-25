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Страшный рубеж: 100 тысяч смертей от COVID-19 в Германии (25.11.2021)

Большинство людей, умерших от ковида в последнее время, были невакцинированы. Мы поговорили с женщиной, которая потеряла отца и свекра в начале пандемии, когда еще не было вакцин.