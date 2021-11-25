Страшный рубеж: 100 тысяч смертей от COVID-19 в Германии (25.11.2021)

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Большинство людей, умерших от ковида в последнее время, были невакцинированы. Мы поговорили с женщиной, которая потеряла отца и свекра в начале пандемии, когда еще не было вакцин.
Показатель распространения коронавируса в ФРГ вновь достиг максимума с начала пандемиии. Политики, ведущие переговоры о создании правительственной коалиции, выступают против обязательной вакцинации.
На фоне роста заражаемости число госпитализаций из расчета на 100 000 населения в федеральных землях Германии впредь будет играть ключевую роль при введении ограничений.
В числе прочих послание адресовано лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Врачи предложили противникам вакцинации посетить "красные зоны" больниц, чтобы оценить масштабы эпидемии.
Военнослужащие армии ФРГ, отказывающиеся от вакцинации, должны будут считаться с дисциплинарными последствиями. Для контингентов бундесвера за рубежом обязательная вакцинация действует с марта 2021 года.
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