 Страх перед будущим на пяти квадратных метрах: против чего протестует молодежь в Гонконге (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.07.2019

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Мир

Страх перед будущим на пяти квадратных метрах: против чего протестует молодежь в Гонконге (фотогалерея)

Массовые протесты молодежи в Гонконге вызваны не только политическими проблемами. Разочарование и гнев вызывают заоблачные цены на недвижимость и невозможность купить или снять собственное жилье.

  • Небоскребы Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В джунглях мегаполиса

    7,5 млн человек на 11 квадратных километрах: Гонконг - один из самых густонаселенных городов мира. И один из самых дорогих. Последнее вызывает разочарование и гнев у гонконгской молодежи. Фотограф агентства Reuters Томас Питер посетил молодых людей в квартирах их родителей и поговорил с ними не только о политических проблемах в Особом административном районе Китая.

  • 22-летняя студентка Залина Хо

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    "Мы еще здесь, и мы боремся"

    Залина Хо, 22-летняя студентка, изучающая киноискусство, живет в комнате размером в 7 квадратных метров в квартире родителей. "Политическая ситуация все хуже, - признается Хо. - Многие из нас рискуют всем, чтобы сохранить то, за что мы боролись". А она сама? "У меня есть еще и американский паспорт. Поэтому если станет совсем плохо, я уеду. Но мы еще здесь - и мы сражаемся", - говорит девушка.

  • 25-летний графический дизайнер Фан Чен сидит на лестнице, свесив ноги

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Разочарование до самого потолка

    "Я больше не верю, что у меня будет свое жилье", - говорит Фан Чен. 25-летний графический дизайнер ютится на пяти квадратных метрах вместе с родителями и братом. Он разочарован и "выборами" главы администрации Гонконга - кандидатуру Кэрри Лама одобрил комитет выборщиков, назначенных властями Китая. "Им даже не надо спрашивать народ, кто должен править. У нас здесь нет демократии", - сетует Чен.

  • Соник Ли сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Комикс без супергероев

    Соник Ли живет в квартире в шесть квадратных метров, принадлежащей его матери. Борьба против растущей власти Пекина в особом районе КНР напоминает 29-летнему музыканту комиксы Marvel. "Только тут нет супергероев. Множество обычных людей стоят плечом к плечу, чтобы что-то изменить, - объясняет Ли. - Да, я боюсь, когда-нибудь мне больше не позволят читать определенные книги или петь песни".

  • 30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гнет не только со стороны Пекина

    30-летняя учительница начальных классов Юнис Вэй обеспокоена тем, что усиление контроля со стороны Пекина влияет на ощущение свободы в Гонконге. У Вэй комната в восемь квадратных метров в квартире, которую она делит с родителями и братом. Внимание девушки занимает не только курс властей КНР, она жалуется и на несправедливую жилищную политику в Гонконге.

  • Постиранная одежда сушится на веревке на фоне небоскребов Гонконга

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    В Гонконге слишком мало места

    "Богатые становятся еще богаче", - констатирует Юнис Вэй, говоря о ситуации на рынке недвижимости в родном Гонконге. По ее словам, строительство жилья - одна из самых больших проблем этого мегаполиса. "У нас так мало места, и обычные люди едва могут позволить себе собственную квартиру. Компании, занимающиеся недвижимостью, контролируют рынок", - говорит девушка.

  • Питер Чанг сидит на кровати

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Гонконгцы опасаются потери идентичности

    23-летнему Питеру Чангу приходится жить в квартире родителей на пяти квадратных метрах, и это раздражает его. Возмущен он и иммиграционной программой Пекина, в рамках которой ежедневно до 150 китайцев переселяются из материковой части страны в Гонконг. "Они пытаются размыть нашу идентичность", - негодует Чанг. По его словам, эту тактику власти Китая уже применяли в Тибете и Синьцзяне.

  • Руби Люн сидит на стуле в комнате

    Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

    Тревожный взгляд в будущее

    22-летнюю студентку Руби Люн пугает будущее. В первые 50 лет после обретения суверенитета над бывшей британской колонией Китай обещал Гонконгу сохранение его автономии в составе КНР. "Но что произойдет после 2048 года? - спрашивает Люн. - Будут ли они нас просто интегрировать, как обычный район Шэньчжэня (соседний город в материковой части страны. - Ред.)?"

    Автор: Свен Тёнигес


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    Помимо Мюнхена, в список городов с самой высокой арендной платой вошли Дюссельдорф, Кельн, Гамбург, Франкфурт-на-Майне. Во Франкфурте, например, квартира обойдется в 7,94 евро за кв. метр - на 21 процент выше среднего по Германии. Причину исследователи видят в большом спросе на жилье, обусловленном привлекательностью мегаполисов с сильной экономикой и хорошей ситуацией на рынке труда.

  • Берлин

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    Аренда по-восточному

    На востоке страны жилье дешевле, но и здесь цены постепенно растут. В Йене, Ростоке и Эрфурте стоимость аренды достигает среднего уровня по стране: 6,5 евро за кв.м. Примерно в этом же ценовом сегменте находится и Берлин: в западной части города - 6,46 за квадрат, в восточной - 6 евро. Однако спектр предложений в немецкой столице настолько разнообразен, что эти цены дают лишь общее представление.

  • Дома разных эпох

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    Общие тренды

    Чем новее дом или квартира, тем дороже аренда. Это касается и отремонтированных вилл эпохи модерна. Центральное расположение удорожает жилье. В небольших городах больше шансов сэкономить - правда, если в них нет крупных университетов. Так, студенческие Тюбинген, Дармштадт, Фрайбург, Гейдельберг, Бонн, Констанц и Майнц входят в тридцатку городов с самым дорогостоящим съемным жильем.

  • Доска объявлений

    Сколько стоит аренда жилья в Германии

    Вариант для студентов

    Получить общежитие, по крайней мере, в начале учебы, практически невозможно: слишком много желающих при ограниченном предложении. Студентам приходится снимать частное жилье. Квадратный метр в однокомнатных квартирах гораздо дороже, чем в квартирах с большой жилплощадью. Поэтому добровольные студенческие коммуналки (WG) с несколькими комнатами - излюбленный вариант для тех, кто хочет сэкономить.

  • На общей кухне

    Сколько стоит аренда жилья в Германии

    Вместе экономнее!

    По данным портала Wg-suche.de, отдельная комната c общей кухней и ванной в студенческой коммуналке Мюнхена обойдется примерно в 470 евро в месяц, в Кельне - в 332 евро, в Лейпциге - в 219 евро. В стоимость входит плата за воду и отопление, в некоторых случаях - и за электричество. Но и на такое жилье спрос высок. Порой приходится участвовать в кастинге, который устраивают жильцы или сам хозяин.

    Автор: Татьяна Вайнман


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