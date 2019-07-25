Страх перед будущим на пяти квадратных метрах: против чего протестует молодежь в Гонконге (фотогалерея)

Страх гонконгцев перед будущим: давление Китая и жилищная проблема

"Мы еще здесь, и мы боремся"

Залина Хо, 22-летняя студентка, изучающая киноискусство, живет в комнате размером в 7 квадратных метров в квартире родителей. "Политическая ситуация все хуже, - признается Хо. - Многие из нас рискуют всем, чтобы сохранить то, за что мы боролись". А она сама? "У меня есть еще и американский паспорт. Поэтому если станет совсем плохо, я уеду. Но мы еще здесь - и мы сражаемся", - говорит девушка.