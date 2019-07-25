Страх перед будущим на пяти квадратных метрах: против чего протестует молодежь в Гонконге (фотогалерея)

Массовые протесты молодежи в Гонконге вызваны не только политическими проблемами. Разочарование и гнев вызывают заоблачные цены на недвижимость и невозможность купить или снять собственное жилье.
В семи крупнейших немецких городах квадратный метр в квартирах за год подорожал в среднем на 11,3 процента до 4110 евро, а в домах - на 9,3 процента до 5690 евро. (30.12.2018)
Рынок недвижимости в России бурлит в ожидании полномасштабного вступления в силу поправок к закону о долевом строительстве. Оправдана ли паника, - в материале DW. (19.08.2018)
Самый дорой город для студентов - Мюнхен. Где дешевле всего снимать жилье? (11.10.2018)