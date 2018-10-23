 Страховщики не спешат обслуживать запуск ″Прогресса″ после аварии ″Союза″ | Новости из Германии о России | DW | 24.10.2018

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Россия

Страховщики не спешат обслуживать запуск "Прогресса" после аварии "Союза"

Российские страховые компании не стали участвовать в конкурсе по страхованию рисков при запуске транспортного корабля "Прогресс МС-10". Общая страховая сумма составляла 3,2 млрд рублей.

Запуск Союза МС-10

Запуск "Союза МС-10"

Российские страховые компании не стали участвовать в конкурсе по страхованию рисков при запуске ракеты носителя "Союз-ФГ" с транспортным кораблем "Прогресс МС-10", намеченном на ноябрь 2018 года. Как отмечается на сайте госзакупок, открытый запрос на предоставление услуг "признан несостоявшимся", в связи с отсутствием заявок.

Контекст

Федор Крашенинников о том, почему каждый разоблаченный российский агент и каждая упавшая ракета теперь бьют по рейтингу Владимира Путина. (13.10.2018)

Причина аварии "Союза-ФГ" - ошибка при сборке в монтажном корпусе Байконура, пишет "Коммерсант". Источник в МО РФ заявляет об "эксплуатационных, а не конструкторских ошибках". (18.10.2018)

В Роскосмосе в среду, 24 октября, назвали этот вопрос "техническим", добавив, что о переносе даты запуска речи не идет.

Максимальная страховая премия по договору составляла 116,5 млн рублей. При этом, как указывает интернет-издание Meduza, общая страховая сумма равнялась 3,2 млрд рублей, из них 3 миллиарда рублей - это страхование грузового корабля, а 200 миллионов рублей - груза. Страховым случаем считалась бы утрата или гибель корабля или груза.  

Авария "Союза" может стать самым крупным страховым случаем в космонавтике

11 октября произошла авария при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10", который должен был доставить на орбиту  экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции. Из-за нештатной ситуации сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил аварийную посадку в Казахстане. Члены экипажа не пострадали, груз был потерян.

Риски при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10" и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали, что если этот инцидент будет признан страховым случаем, то станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков, напоминает агентство "Интерфакс".

Первый после аварии на Байконуре старт ракеты "Союз" с военным спутником может состояться на космодроме Плесецк 25 октября.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Контекст

30 лет космической станции "Мир": как это было

30 лет назад СССР осуществил свою мечту и вывел в космос орбитальную станцию. Комплекс "Мир" находился на околоземной орбите 15 лет и пережил за это время немало событий. DW предлагает вспомнить, как это было. (19.02.2016)  

Ссылки в интернете

Информация на сайте госзакупок

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