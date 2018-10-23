Страховщики не спешат обслуживать запуск "Прогресса" после аварии "Союза"

Российские страховые компании не стали участвовать в конкурсе по страхованию рисков при запуске ракеты носителя "Союз-ФГ" с транспортным кораблем "Прогресс МС-10", намеченном на ноябрь 2018 года. Как отмечается на сайте госзакупок, открытый запрос на предоставление услуг "признан несостоявшимся", в связи с отсутствием заявок.
В Роскосмосе в среду, 24 октября, назвали этот вопрос "техническим", добавив, что о переносе даты запуска речи не идет.
Максимальная страховая премия по договору составляла 116,5 млн рублей. При этом, как указывает интернет-издание Meduza, общая страховая сумма равнялась 3,2 млрд рублей, из них 3 миллиарда рублей - это страхование грузового корабля, а 200 миллионов рублей - груза. Страховым случаем считалась бы утрата или гибель корабля или груза.
Авария "Союза" может стать самым крупным страховым случаем в космонавтике
11 октября произошла авария при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции. Из-за нештатной ситуации сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил аварийную посадку в Казахстане. Члены экипажа не пострадали, груз был потерян.
Риски при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10" и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали, что если этот инцидент будет признан страховым случаем, то станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков, напоминает агентство "Интерфакс".
Первый после аварии на Байконуре старт ракеты "Союз" с военным спутником может состояться на космодроме Плесецк 25 октября.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина