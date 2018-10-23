Страховщики не спешат обслуживать запуск "Прогресса" после аварии "Союза"

Российские страховые компании не стали участвовать в конкурсе по страхованию рисков при запуске ракеты носителя "Союз-ФГ" с транспортным кораблем "Прогресс МС-10", намеченном на ноябрь 2018 года. Как отмечается на сайте госзакупок, открытый запрос на предоставление услуг "признан несостоявшимся", в связи с отсутствием заявок.

В Роскосмосе в среду, 24 октября, назвали этот вопрос "техническим", добавив, что о переносе даты запуска речи не идет.

Максимальная страховая премия по договору составляла 116,5 млн рублей. При этом, как указывает интернет-издание Meduza, общая страховая сумма равнялась 3,2 млрд рублей, из них 3 миллиарда рублей - это страхование грузового корабля, а 200 миллионов рублей - груза. Страховым случаем считалась бы утрата или гибель корабля или груза.

Авария "Союза" может стать самым крупным страховым случаем в космонавтике

11 октября произошла авария при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-10", который должен был доставить на орбиту экипаж в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга и груз для Международной космической станции. Из-за нештатной ситуации сработала система аварийного спасения экипажа, который в итоге совершил аварийную посадку в Казахстане. Члены экипажа не пострадали, груз был потерян.

Риски при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10" и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали, что если этот инцидент будет признан страховым случаем, то станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков, напоминает агентство "Интерфакс".

Первый после аварии на Байконуре старт ракеты "Союз" с военным спутником может состояться на космодроме Плесецк 25 октября.

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