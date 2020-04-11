Страны G20 создадут фокус-группу для отчета по рынку нефти

Страны-члены группы G20 договорились о создании фокус-группы для отчета о результатах совместных действий на рынке нефти. Об этом сообщил в ночь на субботу, 11 апреля, министр природных ресурсов Канады Симус О'Риган после завершения встречи министров энергетики стран-членов "большой двадцатки".

Кроме этого, О'Риган отметил, что страны-члены G20, включая Россию и Саудовскую Аравию, высказались за необходимость достижения стабильности на мировом рынке нефти. "Достижение ценовой стабильности (на рынке нефти. - Ред.) - в интересах каждого", - заявил в этой связи канадский министр.

Почему в итоговом заявлении по переговорам G20 не упоминалось сокращение добычи нефти

При этом общее заявление министров стран G20 об итогах переговоров было обнародовано лишь спустя несколько часов после их завершения. Как пишет информагентство Reuters со ссылкой на два источника в группе ОПЕК+, это было вызвано недовольством со стороны Саудовской Аравии и других членов группы ОПЕК+ тем фактом, что Мексика в итоге согласилась сократить добычу нефтименее значительно, чем предполагалось изначально.

В итоговом заявлении министров энергетики стран-членов G20 не говорится прямо о "сокращении добычи нефти", отмечает агентство. Вместо этого речь идет о "принятии срочных и необходимых мер, направленных на достижение стабильности на энергетическом рынке".

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

10 апреля мировые СМИ сообщили о том, что странам группы ОПЕК+ после многочасовых переговоров удалось достичь соглашения о снижении объемов добычи нефти, необходимого для предотвращения обвала цен на это топливо. Заключение сделки затянулось из-за позиции Мексики, которая первоначально не была согласна с объемом сокращения добычи, предписываемым для этой страны в рамках сделки.

Достижение компромисса с Мехико стало возможным благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. В итоге Мексика согласилась сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а не 400 тысяч баррелей в сутки, как того требовали от нее остальные участники группы ОПЕК+.

Путин звонил наследному принцу Саудовской Аравии

Что касается Канады, то, как сказал Симус О'Риган в телефонном интервью агентству Reuters, Оттава не соглашалась на какие-то конкретные цели в плане сокращения добычи нефти и конкретные цифры по Канаде в этой связи на переговорах G20 не обсуждались.

Тем временем государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA сообщило в ночь на 11 апреля, что президент России Владимир Путин позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду и "в очередной раз заверил его в важности сотрудничества между всеми производителями нефти".

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