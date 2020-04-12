 Страны ОПЕК+ согласовали текст договора о сокращении добычи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2020

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Мир

Страны ОПЕК+ согласовали текст договора о сокращении добычи

Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 9,7 миллиарда баррелей в сутки. Мексика получила особые условия.

Добыча нефти в Бахрейне

Страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили представители министерств энергетики нескольких стран, участвовавших в переговорах в формате видеоконференции.

Итоговое сокращение добычи составит 9,7 миллионов баррелей в сутки, что чуть меньше, чем предполагалось изначально. Новая договоренность таже предполагает особые условия для Мексики, которая в итоге снизит добычу на 100 тысяч б/с вместо предполагавшихся 400 тысяч б/с.

Основные участники ОПЕК+ - Россия и Саудовская Аравия - согласовали сокращение добычи еще 9 апреля. На следующий день, благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа, Мексика объявила, что присоединится к договору на своих условиях. Сокращение добычи намечено на май и июнь.

Отказ России в начале марта пойти на дальнейшее сокращение нефтедобычи из-за пандемии коронавируса привел к обвалу мировых цен на нефть. Из-за ограничений, направленных на сдерживание пандемии SARS-CoV-2, мировой спрос на нефть за несколько недель сократился на треть или почти на 30 млн баррелей в сутки.

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