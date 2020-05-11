 Страны ОПЕК+ продлили сделку о снижении добычи нефти до конца июля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2020

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Мир

Страны ОПЕК+ продлили сделку о снижении добычи нефти до конца июля

Страны ОПЕК+ договорились в мае и июне сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Теперь соглашение продлено на месяц, заявил министр энергетики ОАЭ.

Добыча нефти и станок-качалка

Участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры в субботу, 6 июня, договорились продлить крупнейший в свой истории договор по сокращению добычи нефти. Действующее снижение добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки (б/c) сохранится до конца июля, сообщил министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи в своем микроблоге Twitter. Он назвал достигнутую договоренность "смелым решением" и "коллективным усилием, заслуживающим похвалы всех участников сделки", а также отдельно поблагодарил своих коллег из Саудовской Аравии и России.

В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

Однако в апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагает особые условия для Мексики.

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    Автор: Максим Филимонов


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