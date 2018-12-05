 Страны ОПЕК+ подписали Хартию о долгосрочном сотрудничестве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2019

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Мир

Страны ОПЕК+ подписали Хартию о долгосрочном сотрудничестве

Ограничения на добычу нефти продлены еще на девять месяцев - до 31 марта 2020 года.

176-я конференция ОПЕК в Вене

176-я конференция ОПЕК в Вене

Десять стран, не входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), и 14 государств, состоящих в этом объединении, подписали Хартию о долгосрочном сотрудничестве. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он назвал документ фундаментом для "будущей кооперации". Хартия была принята единогласно и подписана в Вене, на 176-м заседании ведущих экспортеров сырья. Как уточняет агентство "Интерфакс", соглашение готовилось более двух лет.

Контекст

Страны-экспортеры нефти и государства, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Из этого объема 800 тыс. баррелей в сутки будет приходиться на ОПЕК. (07.12.2018)

После напряженных переговоров страны-производители нефти договорились о снижении объемов ее добычи. Что это значит для России, выясняла DW. (10.12.2018)

Теперь правительства 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ должны одобрить проект Хартии долгосрочного сотрудничества перед ее окончательным подписанием, заявил министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Страны-участницы должны будут пройти юридические процедуры - получить одобрения от правительств, чтобы окончательно подписать Хартию", - сказал он.

Сохранение сниженных объемов добычи

В свою очередь, министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо сообщил, что участники встречи также договорились о продлении ограничений на добычу нефти еще на девять месяцев - до 31 марта 2020 года. Квоты добычи предполагается оставить прежними - на 1,2 млн баррелей в сутки ниже, чем в октябре 2018 года.

В минувшие месяцы сокращение производства, однако, осуществлялось с опережением, отмечали ранее в Международном энергетическом агентстве.

Ирану как стране, находящейся под санкциями США, еще в декабре 2018 года на 175-й конференции ОПЕК было разрешено не участвовать в сокращении добычи.

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    Автор: Андрей Гурков


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