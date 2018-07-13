 Страны ООН согласовали первый в истории глобальный договор о миграции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.07.2018

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Мир

Страны ООН согласовали первый в истории глобальный договор о миграции

Договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции подпишут 192 из 193 стран-участниц ООН. Исключение составили США.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 13 июля, согласовала глобальный договор о миграции. Ожидается, что его подпишут представители 192 государств. Единственная страна-участница ООН, которая отказывается это делать, - США.

Контекст

Правительство Германии еще в этом году намерено представить миграционный закон. Об этом договорились партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию. Но каким он будет, пока не ясно. (11.07.2018)

После скандального правительственного кризиса Меркель удалось спасти коалицию ценой ужесточения миграционной политики. Открытые объятия для мигрантов - уже история, считает Инес Поль. (03.07.2018)

В 2016 году все 193 страны ООН договорились в Нью-йоркской декларации о том, что в 2018 году примут два глобальных договора о миграции. Однако в 2017 году с приходом нового президента, Дональда Трампа, Вашингтон отказался от участия в проекте, заявив, что положения документа не соответствуют политике США в области миграции и беженцев, а также принципам администрации Трампа. Дискуссия об отказе от участия в договоре сейчас идет и в правительстве Венгрии, сообщает агентство Reuters.

В глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции закреплены 23 цели, в том числе спасение жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба против контрабандистов, помощь в интеграции и устранение дискриминацию.

Ожидается, что этот документ будет подписан в декабре 2018 года в Марокко.

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  • Рисунок девочки-беженки из Сирии

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  • Беженцы зашивают себе рты

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    Автор: Грета Хаманн, Александра Ёлкина


  • Протестующие против миграционного указа Дональда Трампа

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

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  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Десятки тысяч протестующих в тридцати городах

    Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.

  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    "Нет запрету для мусульман!"

    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Против Трампа и его администрации

    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    85 тысяч беженцев за 2016 год

    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


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Еще никогда миграция в страны Евросоюза не достигала таких масштабов, как в 2015 году. Большинство беженцев сейчас находится в Германии. Хронология событий - в фотогалерее DW. (22.12.2015)  

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Ссылки в интернете

США отказались от участия в глобальном договоре о миграции  

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции

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Беженцы в ФРГ: воссоединиться с семьей сможет не каждый  

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