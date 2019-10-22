 Страны ЕС согласились отсрочить ″Брекзит″ до конца января | Новости из Германии о Европе | DW | 28.10.2019

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Европа

Страны ЕС согласились отсрочить "Брекзит" до конца января

Решение об отсрочке "Брекзита" оформят в рамках письменной процедуры, сообщил председатель Совета ЕС Дональд Туск. Если договор о "Брекзите" удастся ратифицировать быстрее, что Британия покинет ЕС раньше.

Дональд Туск

Дональд Туск

Страны Евросоюза согласились отсрочить выход Великобритании из состава ЕС до конца января. Это решение будет оформлено в рамках письменной процедуры, сообщил председатель Совета ЕС Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 28 октября.

В случае, если Великобритании удастся ратифицировать договор с ЕС о "Брекзите" быстрее, то эта страна сможет покинуть Евросоюз, не дожидаясь 31 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует 28 октября провести в парламенте голосование о назначении в стране досрочных выборов на 12 декабря. В последнее время Джонсон не располагал большинством в Палате общин, и ему приходилось бороться за каждый голос.

Контекст

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Для объявления новых выборов Джонсону необходимо большинство в две трети голосов. Без поддержки Лейбористской партии такого результата ему не добиться. Глава лейбористов Джереми Корбин дал ясно понять, что его партия не будет препятствовать проведению новых выборов, если возможность "Брекзита" без договора будет исключена. Однако сначала Корбин желает дождаться решения Брюсселя о новой отсрочке "Брекзита".

Борис Джонсон под давлением британского парламента недавно попросил Брюссель о предоставлении новой отсрочки для "Брекзита", хотя сам он намеревался в любом случае вывести Великобританию из состава ЕС к 31 октября. Изначально планировалось, то Британия покинет Евросоюз еще 29 марта.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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