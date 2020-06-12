Страны ЕС открывают границы. Но не для Швеции

Как бороться с коронавирусом? Методом локдауна, вводя более или менее жесткий карантин и в значительной мере останавливая экономическую жизнь? Так поступили почти все страны Евросоюза. Или все же эффективнее особый путь Швеции, которая не закрывала магазины, рестораны, школы и разрешала собрания до 50 человек, рассчитывая при этом на сознательность населения и быстрое появление популяционного иммунитета?

МИД ФРГ предупреждает о неблагополучной ситуации в Швеции

Дискуссии о шведской модели шли с марта. И вот в середине июня косвенную, но недвусмысленную оценку ей дали соседи Швеции и партнеры по ЕС: они решили пока не открывать границы с этой скандинавской страной, хотя полным ходом восстанавливают свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны.

В разгар пандемии в Швеции продолжали работать рестораны, кафе и бары

Так, Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки своих жителей во все государства ЕС за одним единственным исключением: Швеция. Причина: Швеция не выполняет действующие эпидемиологические критерии. "Если соотношение кумулятивного числа новых инфицированных, накопленного за последние 7 дней, к населению оказывается выше 50 случаев на 100 000 жителей, то предостережение о поездках сохраняется или объявляется вновь. В настоящий момент это относится к Швеции", - говорится в датированном 10 июня сообщении на сайте МИД ФРГ.

Согласно официальной шведской статистике от 11 июня, число инфицированных выросло за сутки на рекордные 1474 человека, что местные власти считают "прямым следствием расширенного тестирования". В результате общее число заболевших в стране с 10-миллионным населением составило 48 300, а количество смертей достигло 4814. "В пересчете на душу населения это существенно больше, чем в соседних североевропейских странах, но меньше, чем в особенно пострадавших Испании, Великобритании и Италии", - указывает информационное агентство Reuters.

Скандинавские страны не открывают свои границы для шведов

Не хотят пока открывать границы для шведов и их непосредственные скандинавские соседи. Дания еще в конце мая объявила, что с 15 июня на определенных условиях будет пускать туристов из Германии, Норвегии и Исландии, но не из Швеции.

Дания закрыла въезд в страну из Швеции 14 марта - и пока открывать его для соседей не собирается

Затем последовала Финляндия, хотя ее связывают с западным соседом очень тесные отношения в самых разных сферах. Тем не менее 11 июня финский министр внутренних дел Мария Охисало, объявляя об отмене с 15 июня пограничного контроля на сухопутных, морских и воздушных маршрутах в Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву, Данию и Исландию, сообщила: ситуация в Швеции, к сожалению, настолько плохая, что отказываться от действующих ограничений пока нельзя.

В пятницу, 12 июня, на аналогичный шаг пошла Норвегия. Премьер-министр страны Эрна Сульберг заявила, что с понедельника для туристов вновь открываются границы с Финляндией, Исландией и Данией, включая Гренландию и Фарерские острова. Что же касается Швеции, то там, по ее словам, эпидемиологическая ситуация, к сожалению, такова, что открыть границу пока можно только со шведским островом Готланд. Для жителей других частей соседней страны сохраняются карантинные меры и ограничения по въезду, а норвежцам, в свою очередь, не рекомендуется туда ездить.

Главный эпидемиолог Швеции признал ошибочность своей стратегии

Отгораживается пока от шведов и, к примеру, такая туристическая страна, как Австрия. Ее правительство решило, что с 16 июня на территорию альпийской республики вновь можно въезжать без последующего карантина и без предъявления отрицательных тестов на коронавирус из 31 страны, включая соседнюю Италию, особенно сильно пострадавшую от COVID-19. Отдельные правила сохраняются только для итальянского региона Ломбардия. При этом для Швеции австрийская граница остается закрытой (а также для Великобритании, Португалии и Испании, которая пока сама сохраняет ограничения на туристические потоки).

Андерс Тегнелл

Отдельный "вотум недоверия" шведской модели борьбы с коронавирусом вынесли три федеральные земли на севере Германии. Власти Нижней Саксонии, Мекленбурга - Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна еще в начале недели постановили, что все жители этих регионов, вернувшиеся домой после пребывания в Швеции, обязаны незамедлительно зарегистрироваться в органах здравоохранения, отправиться в самоизоляцию и провести в карантине две недели, причем им запрещено выходить даже за покупками.

DW уже сообщала, что 3 июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенного им подхода к борьбе с коронавирусом, предполагавшего отказ от локдауна. В радиоинтервью он согласился, что принятие более масштабных мер по борьбе с пандемией позволило бы избежать многих смертей. Обладая теми знаниями о COVID-19, которые накоплены к сегодняшнему дню, следовало бы, по словам Тегнелла, придерживаться стратегии, "находящейся где-то посередине между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир".

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