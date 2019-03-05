Страны ЕС выступили против черного списка стран, помогающих отмывать деньги

Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией черный список стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом сообщают агентства dpa и AFP в среду, 6 марта, со ссылкой на источники в дипломатических кругах в Брюсселе. По их информации, члены Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) раскритиковали критерии, на основе которых составлен список, назвав их непрозрачными и неубедительными.

В частности, в ЕС выступают против включения в черный список Саудовской Аравии и четырех принадлежащих США территорий - Виргинские острова, Американское Самоа, Пуэрто-Рико и Гуам. Ранее саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил лидерам стран ЕС письмо, в котором предостерег от принятия черного списка, пояснив, что этот шаг может привести к трудностям для торговли и инвестиционных отношений с Эр-Риядом. В свою очередь, включение в список американских территорий подверг критике посол США при ЕС Гордон Сондленд.

Совет ЕС рассмотрит черный список 7 марта

13 февраля Еврокомиссия представила перечень стран и территорий, где, по ее заключению, наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Планируется настоятельно рекомендовать странам ЕС подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств и территориальных образований.

Перечень составлен по результатам анализа, проведенного с учетом критериев Пятой директивы ЕС, регулирующей борьбу с отмыванием денег, и включает, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирию, Ливию, Тунис, Йемен, Северную Корею, Багамские острова, Панаму, Эфиопию, Гану и Нигерию.

Одобренный Еврокомиссией список должен быть поддержан Европарламентом и Советом ЕС на уровне министров. По информации AFP, голосование по документу пройдет 7 марта на полях заседания глав МВД стран ЕС. После одобрения соответствующее распоряжение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

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