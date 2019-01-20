Страны еврозоны не смогли договориться об общем бюджете

Министры финансов стран еврозоны, в ходе заседания, продолжавшегося всю ночь на пятницу, 14 июля, так и не смогли договориться о базовых элементах запланированного общего бюджета. Одним из спорных вопросов остается финансирование будущего бюджета 19 государств еврозоны, заявил один из участников встречи в Люксембурге.

По его словам, переговоры будут продолжены в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось о спорах вокруг целевого назначения платежей и условий выплаты. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, сторонам все же удалось сблизить позиции. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр даже назвал достигнутые результаты "прорывом".

Формирование бюджета еврозоны было одной из программных идей президента Франции Эмманюэля Макрона. В 2017 году он предложил сформировать многомиллиардный бюджет исключительно для государств еврозоны. По мнению Макрона, это стало бы символом крупного прорыва ЕС и позволило бы лучше защитить еврозону на случай новых финансовых кризисов.

Подготовка штрафной процедуры против Италии продолжается

Между тем Еврокомиссия (ЕК) продолжает подготовку к запуску штрафной процедуры против Италии в связи с нарушением этой страной критериев пакта стабильности. ЕК по-прежнему готова отказаться от штрафной процедуры в том случае, если правительство в Риме все же предпримет шаги по соблюдению этих критериев, заявил комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси после встречи министров финансов стран еврозоны в Люксембурге 14 июня.

На этой встрече обсуждалась и ситуация с бюджетом в Италии, которая является третьей по величине экономикой еврозоны. Государственная задолженность Италии достигла 2,3 трлн евро, что составляет 132 процента от объема ее ВВП. Согласно критериям пакта стабильности, данный показатель не должен превышать 60 процентов.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, по-прежнему настаивает на снижении налогов, однако "не всех сразу и не для всех". Если Еврокомиссия все же запустит штрафную процедуру против Италии, то на эту страну может быть наложен многомиллиардный штраф в размере до 0,2 процента ВВП.

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