 Страны-доноры выделят региону озера Чад более 2 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2018

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Мир

Страны-доноры выделят региону озера Чад более 2 млрд долларов

Министр иностранных дел Германии назвал ситуацию в регионе "одной из крупнейших гуманитарных драм нашего времени".

Миллионы людей в регионе озера Чад ожидают гуманитарную помощь

Миллионы людей в регионе озера Чад ожидают гуманитарную помощь

Участники проводимой в Берлине конференции по ситуации в районе озера Чад договорились выделить этому региону, к которому относятся Нигер, Нигерия, Камерун и Чад, 2,17 млрд долларов. Об этом сообщила 3 сентября представитель МИД Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал ситуацию в регионе "одной из крупнейших гуманитарных драм нашего времени".

Банки развития стран-доноров дали согласие также выделить дополнительно 467 млн долларов льготных кредитов. Германия намерена перечислить региону дополнительно 100 млн евро в качестве гуманитарной помощи  и еще 40 млн евро - на реализацию проектов по безопасности.

Контекст

Западу необходимо усилить помощь региону, чтобы избежать нового массового притока беженцев из Африки, уверены в ООН. Жители вокруг озера Чад страдают от голода, перемены климата и терроризма. (02.09.2018)

Кандидат в канцлеры Германии считает, что необходимо не на бумаге, а практически и финансово бороться с причинами кризиса с беженцами. Кроме того, он призвал оказать немедленную помощь Италии (27.07.2017)

В работе двухдневной конференции участвуют более 50 делегаций и высокопоставленные представители ООН. Год назад на конференции в Осло страны-доноры уже договорились о выделении 672 млн долларов. По данным гуманитарных организаций, перечислена пока лишь половина этой суммы.

Регион озера Чад уже несколько лет является ареной одного из крупнейших гуманитарных кризисов в Африке. Люди страдают от голода, нищеты, экологической ситуации, вызванной климатическими изменениями, и последствий террористических атак со стороны радикальной исламистской группировки "Боко Харам". По данным ООН, различная гуманитарная помощь требуется 10,7 млн жителей четырех африканских стран, а число вынужденных переселенцев составляет 2,4 млн человек, из них 1,5 млн - дети.

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    Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Эту и другие работы Питера Хьюго можно увидеть в Вольфсбурге, где проходит выставка художника. Одна из тем экспозиции - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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    Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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    Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    После геноцида

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Взгляд на другой континент

    Серию "Flat Noodle Soup Talk" Питер Хьюго отснял в Пекине. И на сей раз его интересовали противоречия между разными поколениями: с одной стороны старшим поколением, хорошо помнящим времена культурной революции, а с другой - молодежью, выросшей в контролируемом государством обществе потребления. Выставка фотографий Питера Хьюго в Вольфсбурге продлится до 23.07.2017.

    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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