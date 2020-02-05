 Страны ″Восточного партнерства″ просят у Евросоюза финансовой поддержки | Новости из Германии о Европе | DW | 16.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Страны "Восточного партнерства" просят у Евросоюза финансовой поддержки

МИД Украины, Грузии и Молдавии обратились к Еврокомиссии с просьбой не забывать о важности финансирования "Восточного партнерства". ЕС должен "учесть масштаб и амбициозность реформ".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой обратить внимание на важность финансовой поддержки региона стран "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза. Соответствующая информация появилась в субботу, 15 февраля, на сайте министерства иностранных дел Украины.

Контекст

Главы МИД стран "Восточного партнерства" и ЕС обсуждали на встрече в Люксембурге, как снизить плату за роуминг, построить 5000 километров дорог и направлено ли это против России. (17.10.2018)

Кто приехал в Брюссель отпраздновать десятилетие "Восточного партнерства", а также удалось ли принять итоговое коммюнике - в материале DW. (13.05.2019)

В обращении также содержится просьба "учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе европейской интеграции", а само обращение названо свидетельством единства подходов этих стран к вопросу будущего развития "Восточного партнерства".

В мае 2019 года в Брюсселе прошло празднование десятилетия со дня основания "Восточного партнерства", в которое входят Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан, Беларусь и Армения. В январе 2019 года Еврокомиссия и Всемирный банк разработали план по развитию инфраструктуры в странах союза, для реализации которого потребуются почти 13 млрд евро, которые пойдут на строительство или ремонт 4800 километров дорог и железнодорожных путей, а также ряда портов, аэропортов, логистических центров и пограничных пунктов.

В феврале 2019 года Украину и Грузию признали лидерами среди шести стран "Восточного партнерства" по демократическим реформам и евроинтеграции.

Смотрите также: 

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 02:28

"Восточное партнерство": Брюссель развенчивает мифы

Контекст

История отношений Беларуси и Евросоюза

В 2017 году исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Евросоюзом. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW. (24.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Евросоюз оставил двери для Украины открытыми  

Сенсации на саммите "Восточного партнерства": были ли они?  

Также по теме

Deutschland | Bahnhof Wolfsburg

Как Deutsche Bahn будет помогать "Укрзализныце": партнерство на 10 лет 05.02.2020

Немецкая и украинская железнодорожные компании подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве. Немцы планируют консультировать и технически поддерживать украинцев на протяжении 10 лет.

Filmstill von II

Куратор кинофестиваля в Брюсселе: Странам Восточной Европы есть что рассказать 28.01.2020

В Брюсселе прошел третий фестиваль кино из Восточной Европы Bridges. Его куратор рассказала DW о состоянии кинематографа в Украине, Грузии, Беларуси и интересе к нему в Бельгии.

Russland Kreml Moskau

Комментарий: Назначение Козака не меняет курс Кремля в отношении Украины 12.02.2020

Москва заинтересована в решении проблемы Донбасса. Но назначение Кремлем нового переговорщика по Украине и предложение обменяться послами не означает смену цели, считает Иван Преображенский.

Реклама

Самые читаемые

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира  

Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?  

Эрдоган обвинил РФ в управлении конфликтом в Ливии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно