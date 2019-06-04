Страны Балтии, Польша и Румыния почтили память жертв нацизма и сталинизма

Страны Балтии, Польша и Румыния вместе почтили память жертв сталинизма и нацизма. По случаю 80 годовщины со дня заключения "пакта Молотова-Риббентропа" министры иностранных дел пяти стран в пятницу, 23 августа, выпустили совместное заявление, в котором обещали не забывать о преступлениях прошлого и стремиться к тому, чтобы эти преступления больше никогда не повторились.

"Сегодня мы вспоминаем всех, чьи смерти и порушенные жизни были вызваны преступлениями идеологий нацизма и сталинизма. Боль и несправедливость никогда не канут в забвение. Мы помним", - говорится в документе. Министры призвали правительства всех стран Европы поддержать морально и материально продолжение расследований преступлений тоталитаризма.

Бороться с дезинформацией

"Память о жертвах заставляет нас стремиться к достижению исторической справедливости, продолжая научные исследования и просвещая общественность о тоталитарном наследии на европейском континенте", - отмечается в заявлении. Министры указали, что скоординированные действия в этой сфере позволят эффективнее противостоять кампаниям по дезинформации и попыткам манипулирования историческими фактами.

23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт о ненападении. В секретном протоколе к пакту содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния. Это позволило нацистской Германии напасть на Польшу, а Советскому Союзу - захватить Эстонию, Латвию и Литву.

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