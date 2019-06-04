 Страны Балтии, Польша и Румыния почтили память жертв нацизма и сталинизма | Новости из Германии о Европе | DW | 23.08.2019

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Европа

Страны Балтии, Польша и Румыния почтили память жертв нацизма и сталинизма

Страны Балтии, Польша и Румыния призвали все страны Европы содействовать расследованию преступлений тоталитаризма.

Церемония подписания пакта Молотова-Риббентропа, август 1939

Церемония подписания "пакта Молотова-Риббентропа", август 1939

Страны Балтии, Польша и Румыния вместе почтили память жертв сталинизма и нацизма. По случаю 80 годовщины со дня заключения "пакта Молотова-Риббентропа" министры иностранных дел пяти стран в пятницу, 23 августа, выпустили совместное заявление, в котором обещали не забывать о преступлениях прошлого и стремиться к тому, чтобы эти преступления больше никогда не повторились.

Контекст

По мнению Арсения Рогинского, российские власти стараются вычеркнуть из истории факт сделки Москвы с Гитлером. Это, уверен известный историк, может привести к возврату к советской идеологии и росту недоверия к России. (21.08.2009)

"Пакт Гитлера-Сталина, изменение границ, преследования, депортация и культура памяти". Так сформулирована тема научной конференции в Лейпциге, приуроченной к 70-й годовщине подписания этого документа. (21.08.2009)

"Сегодня мы вспоминаем всех, чьи смерти и порушенные жизни были вызваны преступлениями идеологий нацизма и сталинизма. Боль и несправедливость никогда не канут в забвение. Мы помним", - говорится в документе. Министры призвали правительства всех стран Европы поддержать морально и материально продолжение расследований преступлений тоталитаризма.

Бороться с дезинформацией

"Память о жертвах заставляет нас стремиться к достижению исторической справедливости, продолжая научные исследования и просвещая общественность о тоталитарном наследии на европейском континенте", - отмечается в заявлении. Министры указали, что скоординированные действия в этой сфере позволят эффективнее противостоять кампаниям по дезинформации и попыткам манипулирования историческими фактами.

23 августа 1939 года нацистская Германия и Советский Союз подписали пакт о ненападении. В секретном протоколе к пакту содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния. Это позволило нацистской Германии напасть на Польшу, а Советскому Союзу - захватить Эстонию, Латвию и Литву.

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    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


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