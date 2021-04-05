Страна экстремизма. Как из-за протестов в Беларуси ужесточают законы
В то время как в белорусских судах готовятся к рассмотрению более 700 дел, связанных с экстремизмом, власти страны ужесточают соответствующее законодательство. Чем это вызвано - у DW.
"Наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел - прямая обязанность депутатов", - заявил председатель нижней палаты белорусского парламента, Палаты представителей, Владимир Андрейченко 2 апреля, в день открытия весенней сессии парламента, представляя новые поправки в законодательство о противодействии экстремизму. Долго уговаривать депутатов не пришлось - поправки в первом чтении были приняты в тот же день.
Тем временем и без новых законов борьба с экстремизмом в Беларуси идет ударными темпами. В Следственном комитете (СК) в конце марта сообщили, что расследовали и передали прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом. Как соответствующие статьи УК стали инструментом для подавления протестов в Беларуси - у DW.
Количество дел, связанных с экстремизмом, выросло с протестами
Как рассказал начальник управление анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования СК Алексей Бородько, существенный рост преступлений, связанных с экстремизмом произошел "на фоне общественно-политических событий в стране во второй половине прошлого года". По его словам, в 2020 году к ответственности по соответствующим статьям УК привлекли более 350 человек, еще 700 дел скоро будет рассмотрено.
Такое огромное число дел юрист правозащитного центра "Весна" Алексей Лойко также связывает с протестами, которые начались в Беларуси в августе прошлого года. "Все уголовные дела, связанные с президентской кампанией, протестами против результатов выборов и насилия, - все они относятся к этой категории уголовных дел", - пояснил Лойко.
Для подавления протестов власти Беларуси широко применяют спецтехнику
По его словам, белорусский закон о противодействии экстремизму, определяя сам термин "экстремизм", приводит 13 объектов общественных отношений, которые призван защищать этот закон. "Как экстремизм квалифицируют популярные сейчас статьи о разжигании социальной вражды, оправдание нацизма, призывы к свержению конституционного строя, попытки захвата власти, создание экстремистской группировки и тому подобное. Кроме того, думаю, массовые беспорядки (статья 293 УК) тоже, вероятно, относят к экстремистским составам", - указал юрист.
Он считает, что в целом закон о противодействию экстремизму в действующей редакции уже содержит довольно спорные формулировки: "Например, международная практика требует, чтобы закон четким образом формулировал основания наступления ответственности". Кроме того, добавил Лойко, белорусское законодательство об экстремизме критиковалось в Комитете ООН по правам человека и иных инстанциях.
Экстремисты Беларуси: кандидат в президенты, художник и многодетная мама
Среди недавних громких дел об экстремизме - арест белорусского художника Алеся Пушкина, который стал фигурантом уголовного дела по статье о "реабилитации и оправдании нацизма". Поводом для его возбуждения стал портрет Евгения Жихаря.
Пресс-служба Генпрократуры написала, что, как следует из материалов дела, Жихарь во время немецкой оккупации прошел обучение в спецподразделении абвера, был заброшен нацистами в Полоцкую область и возглавлял отряд из бывших полицаев и других предателей, "которые в течение 9 лет совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге". За портрет Жихаря, которого Пушкин на открытии выставки называл "человеком из белорусского сопротивления", "борцом с большевиками" и "белорусским патриотом", художнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Мария Колесникова, сентябрь 2020 года
В создании экстремистского формирования обвиняют мать пятерых детей Ольгу Золотарь. По информации МВД, женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года - организатором несанкционированных массовых мероприятий, "так называемых чаепитий, прогулок, концертов". Адвокат Золотарь Андрей Мочалов сообщил tut.by, что во время допросов Ольга заявляла о пытках, на ее руках и шее были кровоподтеки. Женщине в случае признания виновной грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Как экстремизм, продолжает юрист "Весны" Алексей Лойко, власти квалифицируют призывы к захвату власти, в чем обвиняют оппозиционеров Марию Колесникову, Максима Знака и других. Дело о подготовке террористического акта, по которому среди прочих проходит блогер Антон Мотолько и участники инициативы BYPOL, также входит в категорию экстремистских, потому что терроризм подпадает под закон об экстремизме.
Светлана Тихановская
Кроме того, целый ряд составов преступления, относящихся к экстремизму, инкриминируют лидеру белорусской оппозиции, бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской. В октябре 2020 года ее объявили в международный розыск за призывы к захвату власти, затем в декабре 2020 года вместе с членами Координационного совета Тихановская стала фигурантом дела о создании экстремистского формирования. О еще одном деле, по которому она проходит, - приготовление к массовым беспорядкам и захвату зданий, - стало известно в начале марта.
Власти еще больше ужесточают законодательство о противодействии экстремизму
Несмотря на и так крайне жесткий характер законодательства о противодействии экстремизму, которое власти активно используют в последнее время, в Беларуси вскоре планируется новое ужесточение антиэкстремистских законов. 2 апреля в первом чтении депутаты Палаты представителей приняли поправки в законодательство, согласно которым лицо, признанное членом экстремистской организации, лишается права заниматься некоторыми видами деятельности, вводится контроль за его финансами. Кроме того, поправки закрепляют определение терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование" и расширяют определение терминов "экстремизм" и "экстремистские материалы".
Помимо этого, они вводят запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовок, а также ответственность за публичное оскорбление близких представителя власти и уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
В этой связи минский политолог Валерий Карбалевич указывает, что под экстремизм белорусские власти подводят фактически любую оппозиционную деятельность и все, что касается критики властей; а в последнее время они стали говорить и о терроризме, объявив оппозиционеров террористами. "Страна, которая гордилась стабильностью и отсутствием конфликтов, вдруг оказалась островом абсолютного экстремизма. Количество экстремистских дел - это искусственно созданная властями ситуация", - считает Карабалевич.
Он не сомневается, что с помощью ужесточения законодательства об экстремизме власти пытаются бороться со своими политическими оппонентами и предотвратить возобновление протестов, увеличивая риски участия в них. Новые поправки в законы, по мнению политолога, - это лишь подведение законодательства под уже существующую практику. "Раньше репрессии шли мимо закона, а теперь любого оппонента можно будет обвинить в экстремизме на основании законодательства", - заключил Валерий Карбалевич.
Смотрите также:
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 300 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
Смотреть видео08:07
Поделиться
Активистка, покинувшая Беларусь: Нас объединила общая беда