"Стоял бесхозный": как белорусские пенсионеры воруют электросамокаты

Бесстанционный байкшеринг (когда велосипеды арендуются через мобильное приложение) появился в Минске в начале июля, а кикшеринг (аренда электросамокатов) - в мае нынешнего года. Сейчас на улицах белорусской столицы 800 прокатных велосипедов и 700 электроскутеров. О том, как приживается нововведение и почему оно привлекло повышенное внимание злоумышленников, - у DW.

Шеринговые электросамокаты угоняют чаще, чем велосипеды

"Человек рыбачил на водоеме несколько дней, неподалеку от него несколько дней стоял электросамокат. Рыбак один день смотрел на него, второй, каких-либо опознавательных примет (что он кому-то принадлежит) не разглядел. И решил, что самокат бесхозный, забрал его себе, попытался разблокировать тормоз. Аналогичные пояснения, мол, самокат ничей, давали и другие задержанные за угон самокатов", - так официальный представитель Следственного комитета (СК) Беларуси Юлия Гончарова описала в интервью DW типичный случай хищения прокатного электросамоката. Но незнание законов и непонимание того, как работает система бесстанционного проката, от ответственности не освобождает.

В июле было открыто 10 уголовных дел в связи с кражей шеринговых элетросамокатов в Минске

Мы хотим, чтобы шеринговые проекты развивались, и люди были довольны, подчеркивает Гончарова. Но пока случаев хищения электроскутеров все больше: "Стоящие под открытым небом, они - достаточно доступные объекты хищения, люди просто их уносят, разбирают, забирают в подсобные помещения". По этим фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 205 УК ("кража"). Она предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Как сообщила DW представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская, в мае было открыто 2 уголовных дела в связи с кражей шеринговых элетросамокатов, в июне - 4, в июле - уже 10. История про бабушку, нашедшую на улице бесхозный (как она решила) самокат и решившую подарить его внуку, облетела белорусские СМИ и соцсети. Самокат быстро нашли, а женщину компания Eleven, занимающаяся бесстанционным прокатом, простила, поверив, что она понятия не имела о кикшеринге.

Байкшеринг в Минске: два угона за 18 дней

"Ваш звонок застал меня в милиции, сейчас оформляют протокол задержания злоумышленника. Пытался угнать велосипед, и это второй такой случай за 18 дней, с момента предоставления нашей услуги", - говорит Вадим Осипчик, директор компании Kolobike, сдающей велосипеды на прокат. И делится подробностями: "Похититель задержан только что с поличным, мы отслеживали местонахождение велосипеда, милиция быстро подключилась, байк обнаружили уже за пределами Минска в служебной машине разносчика еды".

На улицах белорусской столицы сейчас уже 800 прокатных велосипедов

До этого, продолжает рассказ Осипчик, в Смолевичах задержали злоумышленника, взявшего велосипед около Института культуры. Он успел довести его на электричке к себе домой и до момента задержания нанес ущерб, пытался снять блокировку. Помимо попыток угона компания, по словам Осипчика, столкнулась еще с двумя проблемами.

Первая - создание фейковых аккаунтов в соцсетях, где делились своими "геройством и достижениями": фото с велосипедами, заброшенными на дерево, на крышу гаража и т.п. Вторая проблема - растущее в геометрической прогрессии число фейковых сайтов, на которых от имени Kolobike призывают совершать противоправные действия и обещают бесплатные поездки. "Будем добиваться, чтобы это все заблокировали", - говорит Осипчик.

Минчане рады появлению байк- и кикшеринга

По его мнению, 99,9 % минчан "рады появлению нашего сервиса". С этим согласна и директор Минского велосипедного общества Анастасия Янчевская: "Шеринг дает новое ощущение от города. Привычные расстояния сокращаются, дорога домой или на работу становится приятнее, можно проехать на велосипеде, сколько хочешь, оставить его, прогуляться и взять велосипед в другом месте".

Янчевская обращает внимание на то, что минская ситуация не уникальна: "Вандализм и угоны арендного транспорта огорчают, но это есть в разных городах мира. Хотя кражи или попытки "по незнанию" забрать велосипеды или самокаты домой или на дачу обречены на провал: на них установлены GPS-трекеры, запчасти уникальны, их нигде не используешь".

Также важно, отмечает Янчевская, что в отличие от многих стран, где такие проекты дотируют из местных бюджетов, рассматривая их как часть транспортной инфраструктуры, в Минске это частные инвестиции в развитие и имидж города. И их надо поддержать.

К слову, это уже делают многие минчане, по собственной инициативе сообщающие в шеринговые фирмы о случаях ненадлежащего обращения с велосипедами и электросамокатами. "Нам приходят такого рода сообщения иногда и в три часа ночи", - подтверждает представитель кикшеринговой компании Eleven Владимир Галузо.

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