Стоунволл: так началась ЛГБТ-революция

Рано утром 28 июня 1969 года полицейские устроили облаву на гей-бар "Стоунволл-инн" в Нью-Йорке. Это заведение на улице Кристофер-стрит было местом встречи геев, лесбиянок, транссексуалов и драг-квин. Здесь можно было купить алкоголь и свободно танцевать друг с другом. В те времена любая сексуальная ориентация, кроме гетеро, считалась в США психическим расстройством. Того, кто оказывался под подозрением, могли задержать, а в нескольких штатах - поместить в психиатрическую больницу на всю жизнь. Составлялись списки гомосексуалов. Им отказывали в приеме на работу, их запрещали обслуживать в барах, продавать им алкоголь. Поэтому заведения, находившиеся в гей-кварталах, были подпольными и принадлежали мафии, которой удавалось отделаться взятками полицейским. Удавалось, но не всегда.

Рейды, вроде того, что полиция устроила 28 июня в "Стоунволл-инн", были рутиной. Но на сей раз посетители бара, привыкшие к притеснениям, терпеть не стали: отказались предъявить свои удостоверения личности и устроили бунт, который перерос в многодневные массовые беспорядки.

Нью-Йорк, август 1970 года: полицейские избивают участников демонстрации Gay Power

Cтоунволлские протесты стали отправной точкой для становления современного движения за соблюдение прав ЛГБТ. Спустя несколько месяцев после них ЛГБТ-активисты основали первые организации, открыто отстаивавшие права геев и лесбиянок. А в годовщину бунта в "Стоунволл-инн", направленного против государственного произвола и полицейского террора, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах США прошел "День освобождения Кристофер-стрит". Фактически он и стал первым в истории прайдом. Позже подобные марши стали проводить в других городах и странах.

Немецкий "Стоунволл-инн"

На самом деле "гомофильные" группы существовали и до событий в "Стоунволл-инн". Но протесты на Кристофер-стрит придали решительности борьбе за права ЛГБТ, отмечает Карина Клугбауэр (Carina Klugbauer) из Музея гомосексуальности в Берлине. "ЛГБТ-сообществу больше не нужно было бороться за признание своего стиля жизни, они начали им гордится. И то, что каминг-аут сегодня считается чем-то нормальным (в частности, на Западе - Ред.), это благодаря "Стоунволл-инн", - говорит куратор берлинской выставки "Любовь с первой борьбы".

Группы, отстаивающие права ЛГБТ, появлялись в Великобритании, Финляндии, Исландии, Германии. "Это происходило параллельно с событиями на Кристофер-стрит", - подчеркивает Карина Клугбауэр. И если политический контекст был одинаковым, то в становлении ЛГБТ-движения в Германии решающую роль сыграл не бунт, а фильм "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет", показанный на Берлинале в 1971 году.

За два года до этого параграф 175 Уголовного кодекса, предусматривающий наказание за гомосексуализм, был смягчен. Фильм Розы фон Праунхайма (Rosa von Praunheim), поднимающий тему жизни в гей-среде и призывающий вести борьбу за права ЛГБТ, произвел фурор. После премьеры по всей Германии стали возникать группы ЛГБТ-активистов. В одной из них активно участвовал Эльмар Краузхар (Elmat Kraushaar). "Мы были в тени студенческих протестов, - говорит журналист. - Сначала преобладали абстрактные дискуссии - о нашем месте в мировой революции. Затем поняли, что это противоречит нашей жизни в укрытии. Так мы начали изучать судьбу гомосексуалов в эпоху национал-социализма, основывать ЛГБТ-группы, открывать кафе, бары, издательства, книжные магазины". Прежде всего, хотелось стать видимыми, выработать уверенность в себе, которую можно было бы излучать наружу, объясняет Эльмар Краузхар в интервью DW.

ЛГБТ в Германии: этапы эволюции

Это может подтвердить Кристина Перинкьоли. Швейцарский кинорежиссер в 70-е годы была активной участницей берлинского движения за права лесбиянок. Она хорошо помнит все вехи становления ЛГБТ-движения в Германии. Первая демонстрация прошла в 1972 году в консервативном Мюнстере. Затем последовали Бремен, Кельн, Берлин... А название Christopher Street Day, используемое для гей-парадов в Германии по сей день, вошло в немецкий обиход в 1979 году.

Мюнстер, 1972 год. Первая демонстрация в защиту прав ЛГБТ в Германии

В 1994 году был отменен параграф 175, в 2017-м - разрешены однополые браки. Но для Кристины Перинкьоли начало эмансипации было ключом ко всему этому. "То, что люди вышли из тени и решились на каминг-аут в своих городках и деревушках, то, что они нашли смелость сохранить свою идентичность и не строить из себя никого, - это было центральным событием. Оно коснулось миллионов", - подчеркивает режиссер.

Положение геев и лесбиянок в немецком обществе изменилось. Сегодня ЛГБТ-сообщество волнуют несколько другие темы: например, проблема расизма, расширение прав транс-людей, более широкое понимание гендерных ролей. Но замечания некоторых политиков и представителей церкви не дают повода останавливаться на достигнутом. "Под поверхностью еще что-то бродит", - говорит сотрудница берлинского музея гомосексуальности Карина Клугбауэр, ссылаясь на враждебную по отношению к ЛГБТ риторику правопопулистов.

А потому о своих правах секс-меньшинства каждый год напоминают на гей-парадах. В Германии самые масштабные шествия и демонстрации проводятся в Берлине и Кельне. Сегодня Christopher Street Day - не только общественная акция, но еще и просто красочный карнавал, на котором к тому же можно продемонстрировать свою демократичность и толерантность.

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