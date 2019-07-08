 Стороны конфликта в Венесуэле возобновили диалог | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2019

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Мир

Стороны конфликта в Венесуэле возобновили диалог

Представители главы Венесуэлы Мадуро и временного президента этой страны Гуайдо встретились на Барбадосе. Николас Мадуро назвал начало переговоров весьма обнадеживающим.

Николас Мадуро и Хуан Гуайдо

Николас Мадуро и Хуан Гуайдо

Правительство Николаса Мадуро и оппозиция Венесуэлы  после многонедельного перерыва возобновили диалог об урегулировании политического кризиса в стране. Представители сторон в понедельник, 8 июля, встретились на карибском острове Барбадос. Мадуро, лично не участвующий в переговорах, назвал начало встречи весьма обнадеживающим, добавив, что он рассчитывает на достижение конкретных результатов.

"Представители сторон вели переговоры пять часов. Мне кажется, что мы шаг за шагом, руководствуясь стратегическим терпением, подготовим дорогу к миру", - сказал глава Венесуэлы, выступая с телеобращением к народу.

Безрезультатный первый раунд

Делегации правительства Мадуро и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо 8 июля прибыли на Барбадос для переговоров при посредничестве Норвегии. Делегацию правительства возглавляет министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, Гуайдо прислал на переговоры одного из депутатов парламента и бывшего министра.

Контекст

Кремль будет до последнего помогать режиму Николаса Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт. (01.02.2019)

Отправка российских военных в Венесуэлу - всего лишь сигнал США. Каракас, в первую очередь, нуждается в деньгах, которые Россия не может ему предложить, считает обозреватель FAZ. (26.03.2019)

В мае в Норвегии безрезультатно завершился первый тур переговоров между сторонами конфликта в Венесуэле.

Борьба за власть в переживающей глубокий экономический и политический кризис Венесуэле между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность, в числе прочих, признают Россия, Китай и Куба.

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    Автор: Александра Елкина


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