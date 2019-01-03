Стороннику Навального грозит до семи лет за установку чучела Путина в Перми

В Перми утром в четверг, 3 января, был задержан активист местного штаба Навального Александр Шабарчин. В его квартире прошел обыск, в ходе которого изъята вся техника, сообщается в группе штаба "Вконтакте".

Активиста допрашивали в главном управлении МВД по Пермскому краю, позднее освободили под подписку о невыезде, против него возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". Координатор пермского штаба Сергей Ухов сообщает, что по этому же делу проходят еще два активиста.

Шабарчин связывает происходящее с двумя акциями - установкой чучела Владимира Путина в тюремной робе,а также поздравительных плакатов с портретом президента, например, с таким текстом: "С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ".

Чучело было установлено еще 11 ноября, а 12 ноября Шабарчина задержали и отвезли в военкомат, подозревая в нем уклониста от воинской службы. "Саше дали две повестки - в военкомат и в отдел полиции для опроса. Затем его отпустили на свободу. Саша недавно окончил нефтяной колледж и попадает под осенний призыв. Сейчас он проходит медицинское обследование для военкомата", - рассказал тогда местному порталу 59.ru Сергей Ухов.

Свою причастность к обеим акциям Шабарчин не признает, пишет "Медиазона". Он должен будет прийти на допрос к следователю 9 января, сейчас находится в статусе подозреваемого.

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