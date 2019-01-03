 Стороннику Навального грозит до семи лет за установку чучела Путина в Перми | Новости из Германии о России | DW | 03.01.2019

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Россия

Стороннику Навального грозит до семи лет за установку чучела Путина в Перми

Александра Шабарчина подозревают в установке чучела Путина и плакатов с портретом президента РФ. Активист освобожден под подписку о невыезде, он проходит по делу о хулиганстве.

Полицейская машина, Россия

В Перми утром в четверг, 3 января, был задержан активист местного штаба Навального Александр Шабарчин. В его квартире прошел обыск, в ходе которого изъята вся техника, сообщается в группе штаба "Вконтакте".

Активиста допрашивали в главном управлении МВД по Пермскому краю, позднее освободили под подписку о невыезде, против него возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". Координатор пермского штаба Сергей Ухов сообщает, что по этому же делу проходят еще два активиста.

Контекст

Суд в Страсбурге выдал оппозиционеру официальный "диплом" политика. Но после победы Навального в ЕСПЧ Путин может поставить вопрос о выходе РФ из Совета Европы, считает Константин Эггерт. (16.11.2018)

Власти оценили протестный потенциал сторонников Навального. В условиях политической турбулентности на фоне пенсионной реформы Кремлю есть чего опасаться, считает Александр Плющев. (25.09.2018)

Шабарчин связывает происходящее с двумя акциями - установкой чучела Владимира Путина в тюремной робе,а также поздравительных плакатов с портретом президента, например, с таким текстом: "С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ".

Чучело было установлено еще 11 ноября, а 12 ноября Шабарчина задержали и отвезли в военкомат, подозревая в нем уклониста от воинской службы. "Саше дали две повестки - в военкомат и в отдел полиции для опроса. Затем его отпустили на свободу. Саша недавно окончил нефтяной колледж и попадает под осенний призыв. Сейчас он проходит медицинское обследование для военкомата", - рассказал тогда местному порталу 59.ru Сергей Ухов. 

Свою причастность к обеим акциям Шабарчин не признает, пишет "Медиазона". Он должен будет прийти на допрос к следователю 9 января, сейчас находится в статусе подозреваемого.

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    Автор: Марина Барановская


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Ссылки в интернете

Пермский штаб Навального

Сайт "Медиазоны"

Сайт 59.ru

чучело Путина

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