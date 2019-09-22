 Сторонники шамана Габышева сообщили о роспуске их группы | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Сторонники шамана Габышева сообщили о роспуске их группы

Единомышленникам Габышева, продолжившим путь в Москву после задержания шамана, пригрозили заведением против них дел о терроризме, сообщает ряд СМИ. Решение о роспуске группы подтвердил DW ее участник Кирилл Мухтарулин.

Один из сторонников шамана Александра Габышева (фото из архива)

Один из сторонников шамана Александра Габышева (фото из архива)

Группа единомышленников якутского шамана Габышева, решивших продолжать путь в Москву несмотря на недавнее задержание их лидера по подозрению экстремизме, была вынуждена объявить о самороспуске. Эту информацию в среду, 25 сентября, подтвердил DW один из участников шествия Кирилл Мухтарулин.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что во вторник вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов группы в отделение полиции города Слюдянка, что в Байкальском крае. Участникам шествия пригрозили, что если они добровольно не согласятся на роспуск группы, то в среду она будет взята штурмом, а ее участникам будем предъявлено обвинение в экстремизме, говорится в сообщениях. Сторонники шамана предполагают, что общавшиеся с ними люди были сотрудниками ФСБ.

Накануне один из участников шествия, назвавшийся Алексеем Брылевым, рассказал DW, что своими действиями они хотят привлечь внимание федерального центра к тому, что происходит за тысячи километров от российской столицы и в стране в целом. Среди проблем, волнующих активистов, назывались, в частности, безработица в порвинции, низкая заработная плата, слабое развитие в России современных технологий и усиление влияние Китая в Сибири и на Дальнем Востоке.

Дело шамана Александра Габышева

Сам шаман Александр Габышев сейчас находится в Якутске. В понедельник, 23 сентября, координатор организации "Правозащита Открытки", предоставившей Габышеву двух адвокатов для защиты по делу об экстремизме, Алексей Прянишников сообщил DW по телефону, что, по данным организации, адвокат Сергей Барчуков, который изначально был предоставлен Габышеву государством и присутствовал при разговоре шамана с сотрудником ФСБ в психиатрическом диспансере Якутска, был вызван туда вне графика дежурства.

Контекст

Анекдотичная история про якутского шамана, который шел изгонять Путина, но был задержан представителями власти, вовсе не так и забавна, считает Федор Крашенинников (19.09.2019)

В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля. (19.09.2019)

По мнению правозащитников, Барчуков не достаточно хорошо представлял интересы своего подзащитного, так что следователь смог получить от него "те показания, которые ему были нужны", и добиться от него согласия на добровольное психиатрическое освидетельствование. Сейчас адвокаты "Правозащиты Открытки" собираются работать над тем, чтобы скорректировать эти показания, сообщил DW Прянишников.

22 сентября четверо сторонников шамана Габышева, продолживших путь в Москву после его задержания, были задержаны в Иркутске, однако впоследствии отпущены. Как сообщил тогда DW Алексей Прянишников, поддерживавший контакт с группой, присутствовавший при беседе с активистами в отделении полиции человек в штатском сказал им тогда: "Но это еще не все".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

  • Кирилл Жуков в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Три года колонии за попытку поднять забрало шлема

    Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

  • Данила Беглец в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Признание вины не помогло избежать приговора

    25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

  • Иван Подкопаев на скамье подсудимых

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Распылил газовый баллончик - три года за насилие

    25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

  • Евгений Коваленко

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отставной офицер вступился за митингующих

    Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

  • Владислав Синица в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пять лет колонии за твит

    Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

  • Акция протеста 27 июня 2019 года

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Преследование пяти фигурантов прекращено

    СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 00:55

Шаманы в Перу заклинают Путина, Трампа и Ким Чен Ына (13.06.2017)

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует.  

Ссылки в интернете

Статья DW о задержании сторонников шамана Габышева в Иркутске

Статья DW о задержании сторонников шамана Габышева в Иркутске  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шаманы в Перу заклинают Путина, Трампа и Ким Чен Ына (13.06.2017)  

Шаманы с озера Байкал - цикл "От Петербурга до Камчатки"  

Одиночные пикеты в Москве в поддержку осужденного Павла Устинова  

Также по теме

Russland Sibirien Stadtansicht Irkutsk

Четырех сторонников шамана Габышева задержали в Иркутске 22.09.2019

Четырех сторонников Габышева, продолживших путь в Москву после насильственного возвращения шамана в Якутск, задержали в Иркутске. Об этом сообщил DW координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Russland Bailkalsee Lager Schamane Alexander Gabyschew

Сторонники шамана Габышева: кто эти люди и чего добиваются 24.09.2019

Группа людей, присоединившихся к якутскому шаману Александру Габышеву в последние месяцы, после его задержания решила продолжить путь до Москвы. DW о том, что движет ими и каковы их цели.

Russland Jakutsk Stadt von oben

Шаман Габышев отказался от психиатрического обследования 22.09.2019

Шаман Габышев отозвал свое согласие на добровольное психиатрическое обследование в Якутске. Ранее правозащитники заявили, что согласие на экспертизу он дал под давлением ФСБ.

Реклама

Самые читаемые

Зачем узбекам Туркестана предложили переселиться в Северный Казахстан  

"Русская мафия" в Германии уступает только арабским кланам  

В Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента Трампа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно