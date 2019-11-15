Сторонники Путина: на кого опирается российская власть?

Лояльность Кремлю особенно распространена у двух категорий граждан: для силовиков это обязанность, а для должников по ипотеке - жизненная необходимость, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.
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