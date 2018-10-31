Сторонники Навального пожаловались на выдачу личных данных соцсетью "Вконтакте"

Четыре жителя Татарстана, являющиеся сотрудниками местного штаба Алексея Навального, подали иск к администрации социальной сети "Вконтакте", которая без их согласия передала их личные данные Центру по противодействию экстремизму. Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов требуют выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого, пишет в понедельник, 25 марта, издание "Медуза" в распоряжении которого имеется копия иска, внесенного в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.
Согласно этой информации, в январе 2018 года сотрудники татарстанского Центра "Э" запросили у соцсети данные четырех членов штаба Навального, после чего эта информация была им предоставлена. Речь идет об идентификаторах пользователей "Вконтакте", именах и фамилиях, адресах электронной почты, номерах мобильных телефонов, датах регистрации в соцсети и IP-адресах, с которых пользователи заходили на сайт.
После предоставления этих данных Андрей Бояршинов был приговорен к административному аресту за повторное нарушение порядка организации митинга.
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Автор: Сергей Елкин