 Сторонники Навального пожаловались на выдачу личных данных соцсетью ″Вконтакте″ | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2019

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Россия

Сторонники Навального пожаловались на выдачу личных данных соцсетью "Вконтакте"

После предоставления "Вконтакте" данных о четырех сотрудниках штаба Навального в Татарстане местному Центру "Э" один из них был приговорен к административному аресту.

Смартфон с логотипом Вконтакте

Четыре жителя Татарстана, являющиеся сотрудниками местного штаба Алексея Навального, подали иск к администрации социальной сети "Вконтакте", которая без их согласия передала их личные данные Центру по противодействию экстремизму. Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов требуют выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого, пишет в понедельник, 25 марта, издание "Медуза" в распоряжении которого имеется копия иска, внесенного в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Контекст

"В контакте" не может защитить пользователей от властей, да и не особо хочет. В дискуссии о преследованиях в соцсетях она, как может, играет роль доброго следователя, считает Александр Плющев. (22.08.2018)

Согласно этой информации, в январе 2018 года сотрудники татарстанского Центра "Э" запросили у соцсети данные четырех членов штаба Навального, после чего эта информация была им предоставлена. Речь идет об идентификаторах пользователей "Вконтакте", именах и фамилиях, адресах электронной почты, номерах мобильных телефонов, датах регистрации в соцсети и IP-адресах, с которых пользователи заходили на сайт.

После предоставления этих данных Андрей Бояршинов был приговорен к административному аресту за повторное нарушение порядка организации митинга.

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    Автор: Сергей Елкин


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