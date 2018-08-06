Сторонники Навального повторно подали документы на регистрацию партии

Сторонники Алексея Навального еще раз обратились в Минюст РФ для регистрации партии "Россия будущего". Ранее процедура регистрации была приостановлена, причиной были названы нарушения в уставе партии.
Сторонники оппозиционера Алексея Навального повторно подали в Министерство юстиции РФ документы для регистрации партии "Россия будущего". Об этом в понедельник, 6 августа, написал юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в своем аккаунте в Twitter.
"Провели съезд, региональные собрания в 55-ти субъектах в максимально короткие сроки", - добавил Жданов. Первоначально сторонники Навального подали документы на регистрацию партии "Россия будущего" 22 июня. Но в середине июля стало известно о том, что Минюст приостановил регистрацию, объяснив это несоответствием устава партии ряду требований закона "О политических партиях". На устранение нарушений отводилось время до 10 октября. Алексей Навальный назвал обоснование Минюста "надуманным".
Алексей Навальный с 2012 года пытается зарегистрировать свою политическую партию. В феврале 2014 года Минюст зарегистрировал "Партию прогресса" оппозиционера, но в апреле 2015-го отозвал регистрацию из-за непредставления в установленный срок копии документов о госрегистрации необходимого числа региональных отделений.
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