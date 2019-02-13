Столтенберг обсудит с Лавровым договор о ликвидации ракет между США и РФ

Важно поддерживать диалог с Россией, в особенности тогда, когда мы сталкиваемся с таким количеством проблем, как сейчас, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию с соблюдением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 15 по 17 февраля. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в среду, 13 февраля в Брюсселе до начала встречи министров обороны стран НАТО.
"Думаю, важно поддерживать диалог с Россией, в особенности, когда мы сталкиваемся с таким количеством проблем, как сейчас", - пояснил генсек альянса. Он отметил важность взаимодействия на всех уровнях, в частности, с главой МИД Лавровым, а также в рамках Совета НАТО-Россия. Недавно соблюдение ДРСМД стало одной из основных тем заседания совета, продолжил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО отметил, что организация стремится сохранить ДРСМД и оставляет за Россией возможность "вернуться к его соблюдению". Процесс разрыва договора продлится до августа, так что у Москвы есть полгода на то, чтобы пересмотреть свою позицию, пояснил Столтенберг. В то же время он вновь заявил, что НАТО одновременно "готовится к будущему без ДРСМД и с большим числом российских ракет", отметив при этом, что действия альянса будут скоординированными, "взвешенными и оборонительными".
США и Россия выходят из ДРСМД
Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в ответ утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж. В начале февраля Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. На следующий день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.
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