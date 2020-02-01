 Столтенберг: Маневры НАТО Defender не направлены против России | Новости из Германии о Европе | DW | 03.02.2020

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Европа

Столтенберг: Маневры НАТО Defender не направлены против России

В маневрах Defender в Европе примут участие 37 тысяч солдат из 18 стран. США направляют на учения 20 тысяч военнослужащих - рекордное число за 25 лет.

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Крупномасштабные маневры НАТО Defender Europe, для участия в которых прибудут более 20 тысяч американских военнослужащих, не направлены против России, заверил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Defender Europe не направлен против какого-либо конкретного государства", - заявил он в интервью агентству AFP, обнародованном в понедельник, 3 февраля.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не ищет конфронтации с Россией, но при этом назвал очевидным фактом то, что последние действия России, по его словам, "подрывают стабильность и безопасность и усиливают непредсказуемость".

Крупнейшая переброска войск США в Европу

В учениях Defender Europe 2020 под командованием США примут участие 37 тысяч солдат из 18 стран. В бельгийский Антверпен 3 февраля для участия в маневрах прибывает первый эшелон британских военнослужащих. Учения пройдут в мае и июне преимущественно на территории Германии, Польши и стран Балтии.

Контекст

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США направляют для участия в маневрах 20 тысяч военнослужащих. "Это крупнейшая переброска американских войск в Европу за более чем 25 лет", - констатировал Столтенберг. По словам генсека НАТО, это свидетельствует о сильной заинтересованности США в НАТО и их приверженности свободе и безопасности Европы. "Предстоящие учения продемонстрируют способность НАТО в случае необходимости быстро перебросить крупный контингент войск из США в Европу для защиты других союзников по НАТО", - отметил Йенс Столтенберг.

После прихода к власти в СЩА президента Дональда Трампа возникли сомнения в том, что США по-прежнему готовы защищать Европу. Поначалу Трамп называл НАТО устаревшей организацией.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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